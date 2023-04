Concejales cuestionan a la Alcaldía de Cali por tener 0 % de avance en algunas metas del Plan de desarrollo

Algunos concejales de Cali manifestaron su preocupación por el avance del Plan de Desarrollo de la Alcaldía, debido a que, de 158 proyectos movilizadores, 78 tienen 0% de ejecución.



“De los proyectos calificados como movilizadores del Plan de Desarrollo, que no tienen avances significativos y no superan un 10 % o 13 % de avance, entre ellos están el alumbrado público inteligente; el Parque Pacífico, el cual está parado porque el contratista pide ajuste de precios en estudios topográficos; el Parque de Innovación San Fernando, entre otros”, dijo Rodríguez.



Así las cosas, el cabildante reveló que de los 158 proyectos movilizadores hay 80 que tienen alrededor de 49 % de ejecución, mientras que 78 de ellos tienen 0 % de avance.



“Por eso nos preguntan si dimos un cheque en blanco al aprobar un empréstito al alcalde Ospina. La respuesta la deben dar el alcalde y los funcionarios comprometidos con esas obras y esas ejecuciones”, comentó el concejal.



Asimismo, el también concejal Roberto Ortiz calificó a la actual Alcaldía como fallida, teniendo en cuenta el avance de sus proyectos.



“Y solo restan 8 meses para que finalice la horrible noche. No se hizo el esfuerzo para buscar $ 6.3 billones de pesos externos, con entidades descentralizadas o con la nación, y a la final solo se trabajó con el empréstito. Cali debe reinventarse desde lo social y para ello no podemos caer en ensayos”, aseveró Ortiz.