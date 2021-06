Completar esquema de vacunación, clave para frenar al covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Más de 838.427 dosis de vacuna anticovid se han aplicado hasta la fecha en Cali, entre la población priorizada por el Ministerio de Salud. Sin embargo, no todas las personas han completado el esquema de vacunación, es decir, han recibido la primera dosis del biológico, pero -por diferentes razones- no han acudido por el refuerzo que es la segunda dosis, la cual permite obtener la inmunidad.



De hecho, en cifras, el 84 % de los mayores de 80 años en la ciudad ya recibió la primera dosis (51.989 personas), pero solo al 68 % (42.050 personas) se le ha suministrado la segunda dosis; en los mayores de 70 años, ya se tiene un 100 % de cobertura de vacunación con primeras dosis, pero un 63 % en segundas dosis; y en el grupo de 60 a 69 años, el 54 % ha recibido la primera dosis y el 30 %, segundas dosis.



Por lo tanto, “sí vemos que falta una población por recibir la segunda dosis, hay una disminución sobre todo en estos grupos que ya cumplieron el tiempo de recibir la segunda dosis -pues fueron los primeros en habilitarse para la vacunación-”, señala la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres.



Al respecto de las razones de por qué no han completado el esquema de vacunación, la titular de Cartera, afirma: “No están acudiendo en el tiempo que les corresponde, también han tenido barreras, largas filas; en otros casos es porque no había -el biológico- en el momento que le tocaba y la dejó para otro día, pero se les olvida. Y algunos dicen que la segunda dosis da muy duro y les da miedo aplicarla; otros siguen pensando que con la primera dosis es suficiente para protegerse y no es así, son necesarias las dos dosis”, recalca.

Por otro lado, en los recientes grupos poblacionales habilitados para recibir el antídoto que también ya han cumplido el intervalo de tiempo para el suministro de la segunda dosis, tampoco todos lo han hecho. Por ejemplo, los adultos entre 55 y 59 años: 77.386 ya les fue aplicada la primera dosis y de estos, solo el 8 % ha completado el esquema -10.764 personas-. Y en el rango de 50 a 54 años: 87.006 se aplicaron la primera dosis y 17.804, la segunda dosis, lo que representa el 13 %.



Son porcentajes que aún siguen siendo bajos teniendo en cuenta la importancia de aplicar las dos dosis, pero ¿por qué es necesario completar el esquema de vacunación?, ¿hay riesgo si no se aplican las dos dosis? Estas y otras inquietudes las resuelve a continuación El País.

¿Si me aplico una sola dosis y no acudo por la segunda, tengo inmunidad suficiente contra el covid?

Los estudios de diferentes vacunas han demostrado que una dosis genera inmunidad, “pero no es suficiente para protegernos en forma óptima”, afirma el epidemiólogo Carlos Trillos.



Además, complementa: “Para que las vacunas logren su objetivo de protección, se requieren las dos dosis. De lo contrario la inmunidad que se alcanza no es completa, lo cual aumenta riesgo de contagio, así como de complicaciones”.



Asimismo, Adalberto Sánchez, doctor en genética y especialista en inmunidad, precisa: “las farmaceúticas han aprobado un protocolo para garantizar la efectividad de la vacuna, y estos indican que es necesario las dos dosis para generar el refuerzo inmunológico”.



Cabe recordar que hasta la fecha, solo para la vacuna de Janssen ha demostrado que una sola dosis es suficiente para tener una eficacia adecuada.

¿Qué riesgos tengo si no me aplico la segunda dosis de vacuna?



Si no recibe la segunda dosis y se contagia con covid “puede desarrollar los síntomas de la enfermedad severa, puede llegar a necesitar hospitalización, incluso UCI y lo que es peor puede perder esa condición que tiene las dos dosis de vacuna que es reducir la mortalidad a cero”, afirma el especialista Sánchez, también docente de Univalle.

¿Entonces con las dos dosis sí alcanzó la inmunidad contra el covid?



Según los estudios sí, pero no inmediatamente cuando se recibe la segunda dosis, sino dos o tres semanas después. De hecho, se conoce que la efectividad total de la segunda dosis -en la gran mayoría de las personas- se adquiere semanas después de la vacunación porque “se requiere que el sistema inmune reciba esa nueva carga de instrucción que es la segunda dosis para poder consolidar la memoria inmunológica, hay individuos que logran esa respuesta mucho más rápida, en alrededor de 10 o 15 días, pero hay otros que pueden tardar hasta 30 o 45 días en generar esa respuesta inmune completa”.

Si se me pasa el intervalo de tiempo para la segunda dosis, ¿después puedo recibir el refuerzo?



Los estudios actuales de farmacovigilancia han demostrado que las personas que han retrasado la segunda dosis (más allá de los 21-18 días que regularmente es el intervalo para el refuerzo), la respuesta inmune sigue siendo tan buena como si lo hubiera hecho en el intervalo requerido; inclusive en etapas de vacunación casi 90 días, aún se sigue teniendo protección.

¿Se tiene riesgo al ampliar esquema de vacunación?

Respecto a la decisión de Minsalud de ampliar el tiempo de segunda dosis con el biológico de Pfizer: no aplicar el refuerzo a las 3 semanas sino a las 12 semanas, para lograr mayor cobertura, la Asociación Colombiana de Inmunología, afirma que “no parece haber evidencia sólida sobre los beneficios de prorrogar el intervalo entre primera y segunda dosis de la vacuna”.



Incluso, el doctor en genética Adalberto Sánchez, comenta que propuesta tiene sentido desde la perspectiva que lo que está buscando es ampliar la cobertura, no obstante, aclara: “hay un pequeño riesgo, que estamos viendo con todos los ejemplos de estrategia de vacunación en el mundo, aplicar la primera dosis del biológico sin importar cual, si se contagiara podría estar en riesgo de desarrollar nuevas variantes, pero esto es un evento eventos biológicos pocos frecuentes”.

¿Están garantizadas las segundas dosis de vacuna?

De acuerdo con la Secretaria de Salud de Cali, las segundas dosis sí están garantizadas, “eso lo ha dicho el Ministerio -de Salud- y nosotros confiamos en que sea como ha venido sucediendo que hasta el momento hemos podido cumplir las segundas dosis”.



Asimismo, la titular de Salud, asevera que las personas aún tienen desinformación sobre los biológicos, por ello “vamos a fortalecer las estrategia de comunicación y así como estamos llevando la vacuna a los barrios, llevar información más a ese nivel comunitario”.



La vacuna anticovid, además de proteger a las personas, reduce el número de mutaciones virales y por consiguiente de nuevas variantes que preocupan por ser más contagiosas.