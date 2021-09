¿Cómo va el proceso de reconstrucción del MÍO tras el paro?, habla el presidente de Metrocali

Restablecer las estaciones del MÍO que fueron vandalizadas durante el paro, dar soluciones a la crisis financiera del sistema y recuperar la oferta de pasajeros que se tenía antes de la pandemia son los retos que aún tiene pendientes por cumplir Óscar Ortiz, desde que asumió la Presidencia de Metrocali en 2020.



En la reciente edición de Protagonistas en Vivo, transmitido en las redes sociales de El País, el funcionario aseguró que es imprescindible dar balance a la tarifa para que el Sistema Masivo sea más sostenible en el tiempo.



¿Cuál es el panorama en cifras del MÍO actualmente? En rutas activas, estaciones, pasajeros movilizados al día, etc.



Después de acabadas las protestas del paro, volvimos a resurgir en la operación. Hoy tenemos 71 rutas, 578 vehículos que funcionan de manera simultánea, 40 de reserva y con eso estamos recorriendo 115 kilómetros al día. Ya contamos con 39 estaciones funcionando y tres terminales funcionando. Queremos dar una cobertura especial y tratar de ir habilitando servicios a medida que se reactiva la ciudad y los pasajeros nos los exigen. Con corte al 20 de septiembre, nuestra operación está permitiendo movilizar 178 mil usuarios al día y en abril, 27 (un día antes de iniciar el paro), teníamos 225.000. La idea es que progresivamente lleguemos a esa cifra de antes y que en diciembre podamos cerrar con 250 o 280.000 pasajeros al día.

Pese a que el estallido social ya concluyó hace más de dos meses, se siguen presentando actos vandálicos contra el MÍO, ¿por qué aún ocurre esto?



Si bien es un tema histórico que ha sufrido el Sistema, se ha notado de manera más reciente en las últimas semanas. En lo corrido del mes de septiembre ya llevamos 98 vehículos vandalizados, lo que implica que cada bus salga de circulación por dos o tres días mientras se reparan los vidrios laterales, panorámicos, que los daños más frecuentes que se le hacen. Se ha vuelto casi un deporte romper los vidrios del MÍO. Ya hemos pedido a los concesionarios que hagan las respectivas denuncias a la Fiscalía.



Este tema tiene que ver bastante con la seguridad de los usuarios, ¿cómo se está trabajando para garantizar la tranquilidad del pasajero?



La Secretaría de Seguridad y Justicia ya está jugando un papel importante en ese aspecto, la Unión Temporal Recaudo y Tecnología tendrá que corroborar el tema con su personal de seguridad privado y ya se formó un grupo de élite con seis fiscales, la Policía y la Dirección de Inteligencia Policial para dar con los responsables de estos hechos. Esperamos que dentro de poco anuncien unos capturados.

La coyuntura del paro también ha implicado que se reconstruyan las estaciones, ¿en qué estado se encuentra dicho proceso?



Primero, hay que decir que tras el estallido social nosotros tuvimos una afectación al 98 % de nuestra infraestructura, por lo que de 60 estaciones y terminales, casi 56 resultaron con daños. Hoy logramos recuperar 39 estaciones con tres terminales. Ahora estamos en la Fase II de reconstrucción a partir de excedentes financieros que tenía Metrocali para reparar siete estaciones, como San Pascual, Santa Librada, Universidades o Manzana del Saber, a partir de la primera semana de octubre. Y ayer (martes) logramos con $30.000 millones contratar la Terminal Calipso, Paso del Comercio y 10 estaciones más (como Univalle, Meléndez o Buitrera) para que a diciembre estemos lo más cerca posible al 100 % de la recuperación de la infraestructura.



Es claro que los sistemas de transporte público no son autosostenibles, son en gran parte subsidiados por el Estado... ¿Cuánto se ha destinado este año?



En 2019 se destinaron $146.000 millones para el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda, Fesde; en 2020, $223.000 millones, y este año será de $167.000 millones. Pero el Gobierno Nacional no ve que esto sea suficiente, por lo que -vía reforma tributaria- tendrá que subsidiar el resto de operación, recursos que solo nos girará el 31 de diciembre, por lo que nos deja un hueco en lo que resta de este año para estabilizar las finanzas del Masivo en dicho periodo. Lo más viable es darle más recursos al subsidio para aliviar el gasto del Municipio, porque hoy no es suficiente.



Nuestro Plan de Recuperación va orientado a tres líneas: servicio, sostenibilidad de operación y sostenibilidad de Sistema Masivo, lo que también comprende la reorganización del transporte público en la ciudad.



¿Qué pasó con las propuestas de cobro de parqueo en espacio público o sobretasa en parqueaderos públicos para inyectar más recursos al MÍO?



Yo las aprobé en 2018, pero al año siguiente la Alcaldía no las implementó. Hoy el Consejo de Estado devolvió esa propuesta al Concejo de Cali, porque este es el que declara los tributos. Esperamos que en octubre la Secretaría de Movilidad pueda presentar de nuevo la iniciativa para implementarla pronto. Hoy la gente que genera externalidades con sus carros debe darle posibilidades mediante esos tributos a los pasajeros. O mire que centros comerciales como Unicentro o Chipichape cobran parqueadero, pero no aportan al Municipio.

Cuánto le cuesta un pasajero a Metrocali al día de hoy...



Depende, y mucho de la demanda. Con corte a junio, hemos tenido que pagar diferenciales de $12.000 pasajeros, pero también hay rutas en los que hay costos muy elevados. Por ejemplo, las rutas hacia el Hormiguero o el Hospital Duarte Cancino, que nos cuestan $60.000 pesos cada una. La meta es subir la demanda para que la tarifa técnica se acerque a lo que cancela el usuario, que son $2200.



A inicios de este año ustedes anunciaron un Plan de Salvamento junto con los operadores, ¿qué pasó con esta iniciativa?



Antes del 28 de abril, nosotros tuvimos tres reuniones con los operadores, la Secretaría de Movilidad y el Alcalde, que luego se suspendieron por el paro, que nos puso a gatear de nuevo. Pero ahora ya llevamos dos reuniones y mañana (hoy) tenemos otra con los concesionarios. Esto es con el fin de tener más oferta y poner más rutas que impliquen menos trasbordo. Además, desde el lunes instalamos una mesa técnica con el Ministerio de Transporte para adelantar ese rediseño.



Presidente, preocupa que algunos buses se están envejeciendo. ¿Cuál es su vida útil?



Los operadores no han podido pagar sus buses, entonces en uno o dos años se les acabará la vida útil a algunos; si ellos no han pagado aún, muy difícilmente les prestarán los bancos. La Ley 1955 dice que ya es elegible el material rodante, es decir, que con cargo a un convenio de cofinanciación es posible comprar nueva flota, con un 70 % de la Nación y un 30 % del Municipio. Entonces he pensado que para aliviar los costos podemos suministrar esa herramienta para que los concesionarios solo se dediquen a operar los buses. Por decir algo, Blanco y Negro tiene que reponer 30 buses, pero ya no los tendrá que comprar, porque será flota pública del Municipio, que pagaría con cargo a la sobretasa de la gasolina. Y con esto también queremos que los buses nuevos sean eléctricos.



Pero si ustedes compran los nuevos buses, ¿no quedarían sobrando los operadores?



No, puesto que hay una concesión firmada con ellos hasta el 2040. Y segundo, si una entidad del Estado se dedica a eso, al día siguiente tendría que lidiar con cinco o seis sindicatos. Es mejor dejar ese tema a los expertos.