Cifras de covid-19 en Cali dan un respiro: ocupación UCI y mortalidad han disminuido

Aunque Cali ha sido una de las ciudades del país que más ha sufrido los impactos del cuarto pico de Covid-19, actualmente las cifras de ocupación UCI de contagiados por el virus parecen dar un respiro, según lo han informado las autoridades en salud de la ciudad.



De acuerdo con la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, se ha logrado disminuir un poco la ocupación de camas por casos de contagiados, algo que viene se complementa con la reducción de la positividad, la cual pasó de un 45%, en la semana pasada, a un 33% actualmente.



“A nivel de Unidades de Cuidados Intensivos tenemos una ocupación del 85%, de las cuales el 40% de las camas son con carga covid, ha disminuido un poco porque teníamos un 44% de ocupación por covid a inicios de la semana anterior”, informó Miyerlandi Torres.



Cabe recordar que la ciudad está en alerta roja hospitalaria desde el pasado 1 de enero del 2022, debido a los altos impactos que ha sufrido por el cuarto pico de la pandemia y con el fin de garantizar la correcta prestación de los servicios de salud.

En algunas clínicas de la ciudad han informado que la situación de ocupación UCI sigue siendo de alerta, sin embargo, han expuesto que el comportamiento actual es de meseta (relativa estabilidad).



“La situación es aún de preocupación porque tenemos una ocupación UCI por covid de alrededor del 80%, no hemos notado el incremento pero todavía no podemos decir que estemos disminuyendo porque los pacientes tienen una estancia prolongada, estamos como en una meseta”, indicó Germán León, médico internista de la Clínica Versalles.



De igual manera, León recalcó que siguen siendo mayores de 60 años los que en su gran mayoría están ocupando las camas UCI y con necesidad de ser intubados o con requerimiento de que se les suministre oxígeno.

“Yo creo que harían falta por ahí dos semanas para poder observar una disminución en la ocupación por covid porque ya vemos que la consulta de pacientes con complicaciones está bajando”, opinó León.

El Valle del Cauca También ha tenido una disminución en las cifras de ocupación UCI por casos covid, pasando de un 43% el 22 de enero a un 38,6% con corte al 29 de enero del 2022.

Por otra parte, desde la Clínica Rey David han reportado que ya tienen un porcentaje de ocupación UCI en general del 90%, pero que ya las camas destinadas a pacientes covid están al tope debido a que cuando existe disponibilidad de camas inmediatamente vuelven a ser ocupadas.



“Actualmente en la UCI de la Rey David la población mayor de 50 y menores de esa edad están en cantidades iguales, tenemos pacientes de 37 años a 40 años y en el otro extremo hay hasta mayores de 80 años, pero lo que llama la atención en este grupo vulnerable es que casi la mayoría no se ha aplicado la vacuna”, reveló Elías Vieda, coordinador de la UCI de la Clínica Rey David.

¿Cuál es el panorama nacional?

La ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en el país se encuentra en un 64% a nivel general y en un 24% por casos covid, una cifra que “aunque ha aumentado, aún no llega y esperemos que no llegue, a los niveles de otros picos”, expresó Julián Fernández director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.



Así las cosas, Fernández explicó que esto se debe principalmente a que hay muchas personas de alto riesgo que están resultando contagiadas y en las regiones del país se están presentando picos en diferentes momentos.



“Estamos observando un incremento inédito de los casos; como en otras regiones del mundo. Hasta ahora el mayor número, en este último pico, se presentó el pasado 3 de enero, sin embargo, no todas las regiones del país han presentado el pico al mismo tiempo. Cali fue una de las ciudades que manifestó este pico más temprano y Bogotá lo ha hecho más lento y diferente al resto del país”, dijo Julián Fernández.