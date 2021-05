Campaña en favor de la niñez de Cali

María Teresa Arboleda Grajales

Según el informe de Estado Global sobre prevención de la violencia contra los niños 2020 de la ONU, cada año alrededor de mil millones de menores de edad se ven afectados por maltrato físico, psicológico o sexual.



Asimismo, en su informe Forensis de 2019, el Instituto de Medicina Legal reportó 10.462 casos de violencia contra la población infantil, cifras que resultan alarmantes, teniendo en cuenta que los principales agresores son los padres (32%) y las madres (30%) de los menores y que el 76% de los casos ocurre en la propia casa.



Hoy, a mayo de 2021, las estadísticas son incluso más altas, considerando que muchos de estos delitos no se denuncian y que el confinamiento por la pandemia y la migración agudizan aún más la problemática.



Por ello, con el objetivo de construir espacios protectores y amorosos desde las familias y prevenir estos abusos contra la niñez, se viene desarrollando en Cali el proyecto ‘Una huella para siempre, trabajemos juntos para prevenir la violencia contra las niñas y niños’. Dicho proyecto está dirigido a cuidadores, madres y padres de familias migrantes venezolanas, así como de población colombiana de acogida de las comunas 13,14,15 y 21 de Cali, en el cual se ofrece el curso ‘Prácticas para la buena crianza’ para 100 personas.



Respecto al curso, la venezolana Raymilet Carolina Godoy aseguró que ha aprendido a controlar sus emociones, “lo cual redunda en una mejor crianza para mi hijo, porque no tenemos un manual para ser mamás y si podemos aprender un poquito más, bienvenido sea”.



Por su parte, la colombiana Paola Andrea Isaza, otra de las madres beneficiadas, manifestó que “gracias a los temas que hemos visto en las clases he aprendido a canalizar mi estrés y mi carácter. Me gusta la metodología con la cual nos enseñan a enfocar nuestros sentimientos, porque a veces gritamos, criticamos y hasta herimos a nuestros hijos. Por eso es tan importante tomar el curso, para tener una sana convivencia con ellos y demás familiares”.



Como complemento y acompañamiento a la comunidad, se desarrolla la estrategia de comunicación ‘Una huella para siempre’, que incluye contenidos referentes a la crianza basada en el amor y el respeto, los cuales son difundidos en la página web www.Unahuellaparasiempre.org, así como en redes sociales #Unahuellaparasiempre.



La campaña cuenta con un programa radial que se transmite los domingos, a las 8:30 a.m., por la emisora Clásica 88.5 FM de la Fundación Carvajal.



Este proyecto es desarrollado por la Fundación Carvajal en el marco del programa Conectando Caminos para los Derechos, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, e implementado por el consorcio integrado por Pact, la American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), Freedom House e Internews.