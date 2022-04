Buses dañados y déficit de conductores frenan la recuperación del MÍO

"El MÍO se llena muchísimo, a veces no puedo ni siquiera montarme de lo lleno que está. Aparte no hay un buen control de quién está ingresando a los buses y la seguridad es tenaz". Estas son las declaraciones con las que Valeria Prato Facundo, usuaria frecuente del sistema de transporte, cuestionó el servicio. Por su parte, Dayana Callejas manifestó que “es como si existiera solo un bus para cada ruta, porque uno se pasa hasta 50 minutos esperando a que lleguen”.



Detrás de estas declaraciones y del servicio que el MÍO le presta a sus usuarios, la situación que atraviesan las diferentes entidades que hacen parte del sistema tiene preocupados a sus dirigentes y trabajadores. Ausencia de los conductores necesarios para operarlos y déficit de buses operando son algunos de los problemas principales del sistema.



La crítica más frecuente de la ciudadanía ha sido la demora en la frecuencia de las rutas. ¿Cuántos buses se necesitan para movilizar a todos los usuarios de la ciudad? Metrocali expuso que cuenta con alrededor de 881 buses entre las cuatro entidades operadoras, de los cuales 296 no prestan ningún servicio, debido a que se encuentran en labores de mantenimiento o presentan alguna falla mecánica, entre otras razones.



Julián Beltrán, director de operaciones de la concesionaria Blanco y Negro Masivo le dijo a El País que “tenemos, por obligación del contrato, 314 buses y 15 buses de reserva”, sin embargo, sostuvo “hay un aproximado de 225 vehículos programados, es decir que nos están sobrando alrededor de 70 u 80 en perfecto estado. Si no se programan es por la misma decisión de Metrocali”.

Iván Ochoa, miembro del Sindicato de Trabajadores de Unimetro, cuestionó que “estamos con tres quincenas atrasadas y sin seguridad social. Tomaremos las acciones pertinentes”.

Sobre el mismo tema, Frank Mosquera, miembro de la junta directiva de la concesionaria ETM, declaró que “la de ETM es la flota más confiable del sistema, la tenemos toda a disposición, a excepción de tres vehículos que aún no han terminado de ser habilitados por Metrocali. Calculamos que de aquí a mayo ya estén habilitados esos vehículos, con lo que tendríamos 161 autobuses en total para aportar al Masivo”.



Adicionalmente, ambos coinciden en que la preocupación principal no se encuentra en los buses, sino en los operadores para estos. A pesar de que el sistema cuenta con alrededor de 1500 conductores, se necesitan, en promedio, 450 conductores adicionales, según ETM, para afrontar el nuevo Plan Operacional de Servicio que tiene estructurado Metrocali para poner a andar a partir de mayo y es la apuesta diseñada desde la entidad para ampliar gradualmente el número de vehículos en operación.



Frente a esta situación, el pasado mes de marzo se realizó la Feria de Empleo del MÍO en la que se esperaba llegar a la contratación de 385 operarios, sin embargo y tras recibir 43 hojas de vida para este cargo, las concesionarias aún presentan déficit de conductores para sus flotas. Desde este medio se intentó contactar a GIT Masivo y a Unimetro para obtener sus declaraciones al respecto, pero no se obtuvo respuesta.



Ante la afirmación de las concesionarias sobre la disponibilidad de sus vehículos para ser programados por Metrocali, Óscar Ortiz, gerente de la entidad, explicó que “los operadores faltan a la verdad. En marzo, que es la última fecha que tenemos de operación, programamos 685 vehículos en promedio por día, de los cuales solo salieron a operar 585. Cien vehículos diarios salen de circulación, aunque nosotros les programemos, y esto se debe a fallas mecánicas, mal estado, por vararse y algunos ni siquiera cumplen con los kilómetros y la operación destinada”. Y prosiguió “yo quisiera hacer un acuerdo con ellos (los operadores), en el que nos comprometamos a operar al 100% de la flota, y verá que quedan mal”.

Algunos de los mantenimientos duran unas horas, mientras otros pueden durar algunos días dependiendo de la complejidad de la intervención. Aymer Andrés Álvarez - El País

Por otra parte, la situación económica que atraviesa Metrocali le ha impedido pagarle a las concesionarias desde la segunda mitad de diciembre del año pasado por la prestación del servicio. “Nos hicieron el favor al fin en diciembre de pagarnos sobre la deuda acumulada de meses atrás que no habían pagado, pero una vez realizado ese pago, ya estamos en abril de 2022 y no nos han vuelto a cancelar”, puntualizó Mosquera, de la junta directiva de ETM.



La falta de pagos desde Metrocali se refleja en las cuatro concesionarias, las cuales, como un efecto dominó, terminan agravándose financieramente. Las pérdidas acumuladas que hasta hace un año rondaban los $300.000 millones sumando los cuatro concesionarios, hoy se encuentran alrededor de los $800.000 millones. Si a esto se le suma el endeudamiento que tiene el sistema como tal, la cifra asciende hasta los $900.000 millones.



Beltrán, de Blanco y Negro Masivo, manifestó que “nosotros venimos trabajando de forma financiada por la falta de pago desde Metrocali. Sin embargo, eso no ha imposibilitado que podamos cumplirle a todos nuestros colaboradores”.



Sobre la ausencia de pagos, Ortíz añadió que “en este momento estamos debiendo el diferencial tarifario. Según información de Hacienda, la próxima semana nos van a enviar para cubrirles el total de esa suma, son casi $30.000 millones que se les van a entregar. Pero debe ir un porcentaje al mantenimiento de la flota, porque nos preocupa que no haya compromiso al respecto”.



Darío Hidalgo, experto en movilidad pública, afirmó que sobre la situación actual del MÍO “es muy importante que la infraestructura sea reparada en su totalidad y puesta nuevamente a disposición de los usuarios. Fueron muy desafortunados los daños de estos últimos meses y hay un déficit importante entre lo que cuesta operar el sistema y lo que pagan los pasajeros, lo que termina afectando el nivel del servicio que se presta, pero sin duda, su operación es necesaria para la movilidad sostenible de la ciudad”.

Estaciones

De las 10 estaciones y 2 terminales que están cerca de terminar su reconstrucción, 4 serán entregadas el 18 de este mes (San Bosco, Univalle, Consquistadores y Meléndez), el resto, estarán listas el 28 (Belalcázar, Chiminangos, Nuevo Latir, El Trébol, 7 de Agosto, Buitrera, Paso del Comercio y Calipso).



Se espera que el número de usuarios, que hoy está en 250 mil, aumen- te a 360 mil.