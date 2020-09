Buen comportamiento entre asistentes a la primera jornada del piloto para rumbas en Cali

Erika Mantilla

En pistas de baile al aire libre se transformaron el parque del barrio Alameda y el bulevar del río durante la primera jornada del llamado ‘Agüelulo de la Esperanza’, el piloto para reactivar la rumba de Cali en medio de la pandemia por covid-19.



Desde temprano en la tarde llegaron las parejas y grupos de amigos al parque del barrio Alameda para empezar a bailar al son que pusieron a tronar los discómanos de La Duboney, Portón Caldense, El Habanero, Manicero, Bronx, Siboney, Master Club, La Bamba, Son Caribe, Tibiri Tabara, Bailatino, Libaniel y La Sirena.



Sobre el bulevar del río Cali también se reunieron los clientes de Mamut, La Topa Tolondra, Cimarrón, Mala Maña, La Caldera del Diablo, Punto Baré, Zaperoco y Tin Tin Deo.



Félix Veintimillas, bailador de la vieja guardia, fue uno de los primeros en arribar al parque del barrio Alameda con ganas de revivir la época de la rumba ‘zanahoria’ de los 60, cuando en lugar de tomar licor solo se reunían los jóvenes a tomar limonada, jugo de lulo y a bailar en las tardes y las primeras horas de la noche.



“A mí me tocaron los ‘agüelulos’ y eso es lindo recordarlo. Esto hay que aprovecharlo porque el clima está bueno y hay que salir a respirar luego de la cuarentena; eso sí, con todas las medidas de bioseguridad, como el tapabocas y la distancia. Me siento como si estuviera volviendo a caminar”, dijo el hombre, quien tiene 75 años y a la hora de bailar limitó su espacio al entorno de su mesa y conservó su tapabocas.



Durante la primera jornada de los agüelulos, que inician a las 4:00 p.m. y van hasta la 1:00 a.m. y se extenderán hasta este domingo, hubo presentaciones de bailarines de salsa y fueron obligatorios los tamizajes, la toma de temperatura y el uso del tapabocas.



Sobre las mesas de los asistentes solo se vieron jarras de limonada, jugos, gaseosas, empanadas y paquetes de papas para amenizar una fiesta que, hasta que los ministerios de Salud y del Interior no autoricen la venta y consumo de licor, seguirá siendo “sana”.



El alcalde Jorge Iván Ospina señaló que este piloto de rumba al aire libre “es muy importante realizarlo como un proyecto de resistencia cultural a las nuevas realidades que traerá el covid”.

Por su parte, Manolo Vergara, propietario de El Habanero, señaló que en buena hora se dio inicio a este experimento, pues “la idea es probarle al mundo que Cali es alegría, resiliencia y una ciudad que se puede reinventar”.



El empresario, quien aguarda la esperanza de que el fin de semana puedan mejorar las ventas si se aprueba la venta y consumo de licor, recordó que son 1625 los negocios de rumba que se han visto afectados por la pandemia en Cali y alrededor de 200.000 personas.



Por otro lado, Walter Ruiz, administrador de La Duboney, dijo que aunque tiene una actitud positiva frente a la realización del piloto de los llamados ‘Agüelulos de la Esperanza’ y la reactivación de la rumba en la ciudad, también es “muy realista porque de pronto, por la pandemia que estamos viviendo actualmente, mañana o pasado mañana nos toca volver a cerrar”.



Para asistir a este piloto de rumba se debe reservar mesa previamente en alguno de los establecimientos presentes en el bulevar o en Alameda. Solo se permiten seis personas por mesa y la estancia es solo por tres horas.

