Jhon Edward Montenegro Jimenez

Bares y restaurantes de Cali aún no están autorizados para vender licor: Alcaldía

La subsecretaria de Desarrollo Económico, Tatiana Zambrano, aclaró que los bares y restaurantes de Cali aún no están autorizados para vender licor, pese a que el Ministerio de Salud expidió la resolución 1569.



Dicho documento establece los protocolos para que este sector económico pueda volver a vender bebidas embriagantes.



Sin embargo, dijo Zambrano, "debemos aclarar que la resolución nos da la hoja de ruta, mas no es la autorización de venta de licor en restaurantes o bares".



En el caso de Cali, explicó, "la propuesta es implementarlo en vía pública para tener mayor aireamiento, pero también tenemos la restricción del baile, que es sumamente importante para los caleños".



Cabe recordar que, en la capital del Valle del Cauca, la semana pasada se adelantó un piloto de 'agüelulos', durante tres días, en el Bulevar del Río y el parque del barrio Alameda. En dicha actividad los bares no vendieron licor.

Lea también: "La vida normal no ha llegado, puede tardar hasta un año en volver": Sec. de Salud del Valle



Se espera que, tras la firma de la resolución 1569, en Cali se adelante otro piloto, pero con consumo de bebidas embriagantes, con el objetivo de reactivar el sector de los bares y restaurantes.



"Ya enviamos la solicitud del piloto al Ministerio del Interior y aún no nos ha llegado (la respuesta). Sabemos que el primer paso para esa autorización era que se emitiera el protocolo", expuso la funcionaria.



Entre tanto, confirmó que la apertura sería con "bebidas alcohólicas controladas".