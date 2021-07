Avanza jornada de 'pintatón' en el puente de la Calle 5 con Carrera 1

Álvaro José Carvajal Vidarte

Un grupo de ciudadanos adelanta en la mañana de este domingo una jornada de restauración y 'pintatón' en el sector de la intersección de la Calle 5 con la Carrera 1, centro de Cali.



La actividad tiene como objetivo enlucir algunos de los lugares afectados durante las protestas del Paro Nacional y enviar un mensaje de paz, civismo y reconciliación por la ciudad.



"El único significado que tiene esta actividad es unir, es dejar un lienzo para reescribir la historia, es dejar la oportunidad de que trabajemos juntos, de que dejemos mensajes que nos llenen de paz, amor, civismo, que no nos dividan", expresó a El País Gloria Bolaños, vocera.



Y enfatizó: "Cali es una sola, es amor, civismo, educación, trabajo, emprendimiento y hoy estamos aquí presentes diciéndoles 'no más violencia', ni siquiera, con palabras. Nosotros no somos diferentes a nadie: somos uno solo".



Los participantes llegaron al sitio pasadas las 8:00 a.m. y comenzaron la labor de pintar los muros de la intersección que conecta el túnel mundialista con la Calle 5.

En el sitio hizo presencia la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien saludó la iniciativa y aseveró que "no hay ningún derecho fundamental a la protesta, es falso. El derecho fundamental es a la vida, a la movilidad, al trabajo. El resto es mentira".



Aunque la jornada ha transcurrido en normalidad, se han registrado algunos cruces verbales entre los ciudadanos que adelantan la 'pintatón' y un grupo de jóvenes que llegaron al sitio, los cuales no han pasado a mayores hasta el momento.



La actividad cuenta con el acompañamiento y veeduría de los entes de control y unidades de la fuerza pública, con el fin de evitar posibles confrontaciones.