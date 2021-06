Autoridades levantan nuevo bloqueo en Paso del Comercio

Valentina Rosero Moreno

Con un despliegue de policías y Esmad fue retirado el nuevo bloqueos sobre el puente vehicular del Paso del Comercio, en el nororiente de Cali, registrado este jueves.



Según los reportes, hacia las 6:30 a.m. un grupo de ciudadanos ubicó barricadas en el sector de la salida a Palmira, sobre la Calle 80 con Carrera 1.



Hacia las 7:50 a.m. la Policía Metropolitana de Cali informó que miembros del Esmad recuperaron el control de las vías.



En el lugar, donde se quemaron escombros, no se presentaron disturbios. Aunque en el sector es constante la presencia de manifestantes, el paso vehicular se ha normalizado.



Bloqueado nuevamente el sector de paso del comercio, salida a Palmira. pic.twitter.com/xiKBzkPlBf — CaliWeb (@CaliWebCo) June 17, 2021



De acuerdo con el informe de las autoridades, los miembros del Esmad que levantaron el bloqueo permanecen en el sector garantizando que los manifestantes no se vuelvan a tomar la vías y, además, que el tránsito vehicular opere con normalidad.



Cabe recordar que los bloqueos del Paso del Comercio habían sido levantados por la Fuerza Pública hace varios días.

#AEstaHora trabajamos por el derecho a la libre locomoción en el sector de Paso del Comercio #CaliCo. Dispositivo policial permanece en el lugar garantizando la movilidad y la seguridad de los ciudadanos. #ColombiaUnaRazón @SeguridadCali @PoliciaColombia pic.twitter.com/ZByN8WUN1j — BG. Juan Carlos León Montes (@PoliciaCali) June 17, 2021