Autoridades convocan consejo extraordinario ante reclutamiento forzado de menores en Cali

Las autoridades locales convocaron a un consejo extraordinario de seguridad para debatir las medidas que deberán implementarse en Cali para erradicar el reclutamiento forzado a menores que se estaría presentando en algunas zonas de la ciudad.



De acuerdo con lo manifestado al respecto, este martes se llevará a cabo una reunión entre varias dependencias de la Alcaldía para decidir qué acciones realizará cada una ante la alerta temprana, emitida a inicios de este 2022, que indica que en el oriente y la ladera de la ciudad estarían siendo reclutados los menores por grupos criminales.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Carlos Soler, explicó que estos hechos no solo serán denunciados ante la Fiscalía General, sino que teniendo en cuenta las alertas se solicitará que se amplíe la protección a aquellos menores que puedan estar siendo revictimizados.



"Relanzar el martes a todo el comité interinstitucional de seguimiento a la alerta temprana de reclutamiento forzado, será una reunión especial que se convocará por la Secretaría de Gobierno; vamos a tomar decisiones ante la posible ocurrencia de estos hechos y el viernes haremos un consejo extraordinario", comentó Soler.



Además, mencionó que con cada organismo se buscará esclarecer la posible ocurrencia de este flagelo en la ciudad. Según anunció, en el encuentro citado para este viernes estarán presentes la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y la Personería, así como la Policía y el Ejército.



"Verificaremos la posible ocurrencia y revisaremos los informes del Icbf sobre las denuncias presentadas. Vamos a activarnos de manera especial, no permitiremos el reclutamiento forzado en Cali porque son personas en situación de vulnerabilidad, en algunos casos económica, con especial protección por ser menores", puntualizó Soler.



Entre tanto, Danis Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana, rechazó este flagelo y aseguró que se trabajará en conjunto para garantizar que los derechos de los menores de edad no sean vulnerados.



"Rechazamos estos hechos que puedan estar sucediendo en la ciudad y por eso vamos a articular todas las capacidades para prevenir este flagelo y garantizar los derechos a los menores. El mensaje para las organizaciones criminales que quieren reclutarlos es que no lo vamos a permitir, los vamos a proteger", precisó Rentería.