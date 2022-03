Aumento de los niveles de agua del río Cauca tiene en alerta a las autoridades de Cali

Las autoridades de Cali están en alerta debido al aumento de los niveles de agua del río Cauca en los últimos días, esto a causa de la actual temporada de lluvias que se está presentando en la región.



De hecho, el alcalde Jorge Iván Ospina confirmó a través de su cuenta de Twitter que "todas nuestras capacidades están en alerta".



Al respecto, desde la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, se precisó que aunque el río Cauca presenta niveles medios - altos con una altura 10,02 metros, la situación se encuentra controlada en el sector que le compete a Cali.



Lea además: Ospina se refirió a investigación disciplinaria que adelanta Procuraduría en su contra



A su vez, Óscar Ramírez, experto en hidroclimatología de la CVC, indicó que aquellas personas que se han visto afectadas por las inundaciones es porque estaban en la zona de riesgo no mitigable, es decir, que están entre el río y el dique.



No obstante, aclaró que aunque "hay que estar alerta, por ahora no hay posibilidades de que en Cali, el río desborde el dique".



Con respecto a la temporada invernal, el experto puntualizó que "estamos en la primera temporada de lluvias del año por un exceso de humedad importante en las cuencas hidrográficas y con unas precipitaciones que de acuerdo a los pronósticos, pueden ser muy altos".



Asimismo, Ramírez explicó que los niveles de los diferentes ríos tributarios que desembocan en el Cauca están por encima del promedio histórico debido a "las precipitaciones de hasta 40 % que hemos tenido".



Le puede interesar: Hay subsidios para comprar vivienda de interés social en Cali, conozca cómo postularse

A esta hora el Río Cauca en el puente vía al aeropuerto, todas nuestras capacidades en alerta pic.twitter.com/NIIr5CEBCI — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 31, 2022