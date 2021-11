Así serán los eventos que le pondrán sabor a la Feria de Cali en su regreso a la presencialidad

A tan solo un mes de volver a vivir la alegría de la Feria de Cali, hoy Corfecali hace el lanzamiento oficial de este evento insigne de ciudad que se celebrará del 25 al 30 de diciembre con todas sus actividades presenciales.



A partir de las 6 de la tarde de este miércoles, la Arena Cañaveralejo (Antigua Plaza de Toros) se viste de pachanga y tendrá olor a caña. Los caleños, en este espacio podrán disfrutar de un show con Anndy Caicedo y Yuri Buenaventura junto con la Orquesta Filarmónica de Cali, así como conocer los detalles de la programación de la feria en su versión 64. La entrada será libre, solo se tendrá que presentar carné de vacunación.



De acuerdo con Argemiro Cortés, gerente de Corfecali, “este año es la feria de la resiliencia, esperamos que sea un elemento de unión de los caleños, ese espacio donde la gente se encuentre, genere optimismo. La feria es de toda la ciudad. La apuesta es la industria local”.



Aseguró además que el evento está presupuestado en $14.000 millones, de los cuales $10.700 millones son recursos de la Alcaldía, el resto son aportes del sector privado. “Tenemos una responsabilidad y es que los recursos se manejen con transparencia, que lleguen donde deben llegar”, afirmó.



El Gerente de Corfecali adelantó algunos de los detalles de la programación y sus novedades.

Con cuatro eventos arranca la feria

El 25 de diciembre la Feria de Cali arranca su fiesta con el tradicional salsódromo. En un recorrido de 1,2 kilómetros sobre la Autopista Suroriental desde la Cra. 56 hasta la Cra. 70 estarán alrededor de 1500 bailarines, de 40 escuelas de salsa. Se contará con tres carrozas acompañadas de orquestas, una de ellas será de mujeres.



Los caleños este año no se quedarán solo como espectadores sino que también tendrán su espacio de baile. “La novedad de este año del salsódromo es que a las 2:00 p.m. abrimos la entrada y a partir de ese momento vamos a tener cada 100 metros una pista de baile con unos profesores de danza porque vamos a hacer que el salsódromo sea interactivo, que no solo la gente vea sino que tenga la posibilidad de bailar”, comentó Argemiro Cortés.



De los 16 mil puestos que tendrá el salsódromo, solo se ponen a la venta 10 mil y otros 6 mil son para patrocinadores que apoyen la feria. “En el Salsódromo la mitad será con gradería, la otra mitad entrada libre”, indicó Cortés.



El mismo 25 de diciembre se tendrá un gran concierto inaugural de la ‘Verbena del Oriente’. En el Unidad Deportiva Mariano Ramos se hará un evento de entrada libre, “aún no tenemos los artistas, pero la idea es que sean reconocidos de la salsa, seguramente va a estar la Fuga, aspiramos tener a Son 21, las orquestas que hoy están en el top de recordación de la gente. También un artista internacional que lo donaría un empresario”, dijo el Gerente de Corfecali, a su vez que resaltó que en este espacio todos los días hasta el 30 de diciembre se tendrán presentaciones artísticas, de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.



De igual forma, “en la plazoleta Jairo Varela tendremos un concierto que es de entrada libre. En el estadio Pascual Guerrero este mismo día se llevará a cabo un festival de orquestas de salsa, evento que hace Corfecali con un empresario”, añadió.

De acuerdo con el Gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, la feria de Cali irriga cerca de $400.000 millones a la economía durante esa semana de eventos y celebraciones.



Desfiles y Carnavales

El 26 de diciembre se llevará a cabo ‘La Fiesta de mi Pueblo’, será un desfile de las colonias nacionales e internacionales con manifestaciones artísticas y culturales de las regiones. En la Calle de la Feria, que está en la Autopista Suroriental desde la Cra. 56 hasta la 70, se tendrán cinco alas que son las cinco regiones del departamento, cada una tendrá una carroza con orquesta. Aproximadamente 1000 personas van a desfilar mostrando la riqueza cultural que tiene el Valle.



El 27, se realizará el desfile de Autos Clásicos y Antiguos, por la Autopista Suroriental de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. rondarán la colección de los mejores autos de época. El 28 de diciembre, en esa misma zona se hará el desfile de Cali Viejo, “este año estamos invitando a las personas a que se disfracen pero con algún tema alusivo al Cali Viejo y si quieren participar lo pueden hacer en una gran comparsa abierta que estamos haciendo”, detalló Cortés.



El ingreso para estos eventos será con boletería a gradería y también tendrá una zona de entrada libre.



Los abonos que estarán a la venta a partir de hoy tiene un costo aproximado de $220.000 y cubren cuatro eventos: el Salsódromo, ‘La Fiesta de mi Pueblo’, desfile de Autos Antiguos y el Carnaval de Cali Viejo.



Cabe recordar que en todos los eventos se pedirá carné de vacunación “se va a hacer muy estricto, aunque la persona haya comprado los abonos o tenga las boletas no se va a permitir el ingreso si no está vacunado, así sea eventos privados”, aseguró Cortés.

Conciertos y más

Por primera vez, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, desde el 27 al 29 de diciembre se tendrá conciertos de Jazz, Blues y música Llanera.



En el estadio Pascual Guerrero, el 27 de diciembre se hará el concierto oficial de Feria, contará con artistas nacionales e internacionales.



Del 27 al 29 de diciembre se realizará en el antiguo club San Fernando ‘Ciudad Alegría’, la feria infantil y familiar. En este se tendrá un espacio de experimentos de ciencia con la Carpa de Melquiades de Univalle, igualmente se tiene programación de orquestas.



El 29 de diciembre se tendrá un concierto en la Calle de la Feria de música tropical y en homenaje a Lisandro Meza; el 30, será un concierto salsero. La entrada es libre.



El Encuentro de Melómanos y Coleccionistas será del 26 al 30 de diciembre en las Canchas Panamericanas, desde 2:00 p.m. a 12:00 a.m



En la plazoleta Jairo Varela desde el 26 hasta el 30 de diciembre, se tendrá noches temáticas para jóvenes, personas en situación de discapacidad, afros y mujeres. El 30 será gran festival, para adultos, de los años dorados.