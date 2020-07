Vladimir Largacha covid-19: Así recuerdan colegas y amigos al periodista fallecido

Alejandro Cabra Hernandez

No existe un manual o una enciclopedia de las 'buenas' amistades, pero si lo hubiera, en las primeras páginas deberían dedicarse varios párrafos a aquellas en las que, aunque no haya contacto permanente, la lealtad y la confianza se mantiene intacta a través del tiempo.



Así recuerda Liliana Pulecio, comunicadora social y periodista, su amistad con Vladimir Largacha, periodista caleño que murió este sábado a causa de covid-19.



"Borré el mensaje, pero lo tengo guardado en mi memoria. Hace unos meses me escribió 'Liliana, cuente siempre conmigo, pa' las que sea' y ese mensaje me marcó", recuerda Pulecio.



A Liliana, quien dice estar presa de la rabia y la impotencia, se le hace cuanto menos extraño que su amigo, quien estuvo estable hasta este viernes en la noche, haya muerto de forma repentina por un paro respiratorio.



Pulecio le agradece a Vladimir haberle enseñado a disfrutar de las trivialidades de la vida, de lo más sencillo. "Él era un hombre muy serio, que siempre se regía por la norma. Se reía cuando había que reírse de estupideces, pero también era jodido cuando había que serlo".



Liliana recuerda que una de las experiencias que más disfrutó en compañía de Vladimir fue unas fiestas de Sevilla, Valle del Cauca, en las que tuvieron que movilizarse en gualas. "A él le tocó irse parado por lo grande, pero parecía un niño por cómo lo disfrutaba", agregó.



En los 10 años que compartió con Largacha, Pulecio dice haber desarrollado labores en pro de los adultos mayores y del gremio periodístico.



"Fue un excelente hijo, que velaba por el cuidado de sus padres. En cuanto a la amistad y la profesión estaba siempre a la vanguardia, capaz de llenarte de fe y esperanza", señala Pulecio.



Lea también: Periodista caleño falleció por covid-19 este sábado



Si tuviera que definirlo brevemente, Liliana describiría a Vladimir como un hombre 'paternal'. "Su apariencia era de siempre estar protegiéndote, con una lealtad increíble".



De ahí que Largacha hubiera querido a Johana, la hija de su esposa, como si fuera propia.



Rafael Ávila, gerente del Canal C, recuerda a Largacha como un hombre reservado, pero muy social y de sonrisa fácil.



"No recuerdo haberlo visto enojado, Era un hombre fresco, tanto para sus compañeros como para la teleaudiencia. Era un profesional a carta cabal, que trabajó por más de 18 años en Panorama Vallecaucano y hasta hace poco tuvo su propio programa 'Al caer la tarde'", acotó Ávila, a quien le preocupa el futuro de los padres de Vladimir, pues era él quien velaba por su bienestar.



Asdrubal Cifuentes, director de Panorama Vallecaucano, fue uno de los grandes amigos que le dejó el periodismo a Largacha, Juntos compartieron más de dos décadas, en las que no recuerda un solo gran problema con su colega.



Solían tomarse el pelo con sus dos grandes pasiones: la política y el fútbol. En ambas, tenían posiciones contrarias. En el fútbol, el matoneo post clásico América-Cali era el más temido, pues Largacha era acérrimo hincha escarlata, mientras Cifuentes es del Deportivo Cali.



"Vladimir era un banco de datos tremendo. Mantenía muy bien informado y era muy conocido en el ámbito político. Era hincha del América a morir. compartía esa pasión con el papá".



Según Cifuentes, de las cosas más dolorosas de despedir a su gran amigo Largacha, comunicador social de Icsic y coordinador de Panorama Vallecaucano hace 18 años, está el darse cuenta de que el covid-19 "pega de frente". Le queda la tranquilidad de que Vladimir será muy bien recordado "y que siendo él tan introvertido, pude conocerlo a profundidad".



Así lo despedieron

Distintos colegas despidieron a Vladimir Largacha, tras su fallecimiento esta madrugada.



Qué impactante y triste el fallecimiento del colega Vladimir Largacha, buena persona... El Covid es real y golpea, mucha fortaleza a su familia. Qué lamentable — Gerardo Quintero (@Gerardoquinte) July 4, 2020

Vladimir Largacha Avila.Colega y amigo. QEPD. pic.twitter.com/h0ZiFqGDcw — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) July 4, 2020

Que en paz descanse, el colega Vladimir Lagarcha, quien falleció esta madrugada tras luchar varias semanas contra el Covid-19. Abrazo solidario con sus amigos y familiares. pic.twitter.com/Hek4H0knbg — Paola Gómez P. (@pagope) July 4, 2020

Luto en el periodismo: falleció en Cali nuestro colega Vladimir Largacha.



Había sido diagnosticado con COVID-19.



Tenía 46 años, era hipertenso y padecía asma.



Solidaridad con su familia. pic.twitter.com/W5kScScOi3 — Carlos Cerón (@carlosaceron) July 4, 2020