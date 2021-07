Álvaro José Carvajal Vidarte

Cali vive un atípico 20 de julio este 2021, lleno de incertidumbre en medio de la relativa normalidad, el escaso flujo vehicular en las calles, algunos intentos de bloqueo y marchas pacíficas sobre la Calle 5.



Aunque las autoridades han brindado un parte de tranquilidad y no se han presentado graves alteraciones del orden público, la Policía ha debido acudir a puntos como la Calle 13 con Carrera 100 y el sector de la Calle 70 con Carrera 1 para evitar que se impida la movilidad. Así mismo, por precaución, el servicio del sistema masivo MÍO debió ser suspendido de manera temporal.



"Hasta ahora es una jornada muy tranquila, no hemos tenido mayores dificultades, el proceso ha venido evolucionando a uno de carácter cultural, asambleario, sin mayores dificultades", informó el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.



A diferencia de años anteriores, la celebración del Día de la Independencia no se ha visto marcada por coloridos desfiles militares ni muchos actos conmemorativos.



En cambio, las autoridades dispusieron un nutrido dispositivo de seguridad ante la convocatoria de distintos sectores sociales a marchar este día, como parte de las actividades del paro nacional, con el fin de evitar alteraciones del orden público y actos vandálicos.



Por esta razón, en las calles de la ciudad se ha visto gran presencia de la fuerza pública y, en contraste, muy poca presencia de vehículos y personas.



Carrera 1. Flujo vehicular sin contratiempos en el nororiente de la ciudad.



🎥 El País pic.twitter.com/2HmaviJXjr — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 20, 2021

Aunque había convocatoria a concentraciones desde las 8:00 a.m., en puntos como la Portada al Mar, en el oeste de Cali, Siloé, en el suroeste, y Puerto Rellena y Calipso, en el oriente, pocos ciudadanos 'madrugaron' a la jornada.

Glorieta de Siloé. En esta zona de Cali un grupo de personas adelanta una protesta pacífica. No hay bloqueos.



🎥 El País pic.twitter.com/KSfnhh1dXJ — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 20, 2021

Puerto Rellena. Poca presencia de manifestantes. No hay alteraciones de orden público.



🎥 El País pic.twitter.com/WrB0IDDbfE — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 20, 2021

Portada al Mar. Empiezan a llegar manifestantes. Por ahora, no hay alteraciones al orden público.



🎥 El País pic.twitter.com/dgCaa7MWVc — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 20, 2021

Las marchas más grandes comenzaron después de las 10:00 a.m. En el sector de la Universidad del Valle, Calle 13 con Carrera 100 en el sur de la ciudad, un nutrido grupo de jóvenes se dio cita a la altura de la estación de Univalle.

Aunque la movilidad en el sector estuvo restringida por poco más de una hora, los manifestantes se retiraron del lugar e iniciaron una marcha por la Carrera100/Calle 5 con rumbo a la Loma de la Cruz, como las autoridades lo tenían presupuestado, según confirmaron desde la secretaría de Seguridad.



Tras la salida de los jóvenes, la Policía Metropolitana de Cali indicó que procedió a retirar escombros y demás elementos utilizados para bloquear el paso en la zona.

Ciudadanos y miembros de la fuerza pública limpian vía de la Carrera 100 con Calle 13, donde se congregaron manifestantes que a esta hora marchan hacia la Loma de la Cruz. No hay bloqueos en la ciudad, reportan las autoridades. pic.twitter.com/uWq8FRBGIP — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 20, 2021

Mientras tanto, en la plazoleta de San Francisco (centro de la capital del Valle), se dieron cita integrantes de distintos sectores sindicales y centrales obreras, quienes hacia las 10:30 a.m. emprendieron una marcha con rumbo al Parque de las Banderas, en el sur de la ciudad.



La movilización avanzó sin contratiempos y de manera pacífica por la Carrera 10 y la Calle 5.

Avanza pacíficamente la movilización que salió del centro de la ciudad.



🎥 El País pic.twitter.com/6zOGINaE3A — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 20, 2021

Actos culturales

Desde la mañana se llevan a cabo actos culturales en el sector de Puerto Madera, en Calipso, oriente de la ciudad. Alcaldía de Cali

En puntos de la ciudad como la Loma de la Cruz y el sector de Puerto Madera (en Calipso) se han instalado tarimas para la realización de actos culturales que cuentan con la autorización de la Alcaldía.



En la Loma se espera que se concentren los manifestantes que partieron desde Univalle, así como aquellos que se han dado cita en Sameco, Puerto Rellena y la Portada al Mar.



"Durante todo el día, en cada uno de los puntos, hay organizados actos culturales y artísticos, y nosotros como Alcaldía estamos con cada uno de los dispositivos, desde cada una de las secretarías y subsecretarías. Desde la secretaría de Paz, estamos con mediadoras y mediadores de paz y cascos azules haciendo presencia en cada uno de los puntos", destacó Natali González, subsecretaria de Derechos Humanos.



Desmienten quema de CAI

En redes sociales circuló la versión de que el CAI había sido incendiado; sin embargo, las autoridades confirmaron que se trató solo de una llanta quemada en el interior. Tomada de redes sociales

En la mañana de este martes circularon en redes sociales imágenes sobre una supuesto incendio del CAI Pondaje, en el oriente de la ciudad, en horas de la mañana.



Al sitio se dirigieron unidades de la Policía Metropolitana de Cali, que confirmaron que se trató de una llanta quemada en el interior de la estructura.



La situación fue controlada con un extintor y no se registraron mayores afectaciones.