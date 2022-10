Así avanza el Diálogo Regional Vinculante este sábado en Cali

Este sábado se está llevando a cabo el primer Diálogo Regional Vinculante en el Valle del Cauca, durante el cual el presidente Gustavo Petro y varios de sus funcionarios escucharán las necesidades de la región.



Cabe recordar que los diálogos regionales convocados por el Gobierno en todo el territorio nacional buscan definir prioridades y temas que serán incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).



Algunos de los 42 municipios del departamento estarán priorizados en el diálogo: Andalucía, Bolívar, Buga, Bugalagrande, Cali, Calima – El Darién, Candelaria, Dagua, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo, Tuluá, Versalles, Vijes, Yotoco, y Yumbo.



12:30 a.m.: El rector de Universidad del Valle, Edgar Varela, empieza a dar su discurso en frente de los que participan en el Diálogo Regional Vinculante.



12:10 a.m.: Entonan el himno de la República, sin embargo, el presidente Petro aún no llega al evento.



12:00 a.m.: Un grupo de familias que fueron desalojados del sector de Navarro, la semana pasada, protestan durante el evento de Diálogo Regional Vinculante. "SOS salven mi casa ya", dice una pancarta.

11:30 a.m.: Empieza tocar el grupo Cacerolazo Sinfónico. Los ciudadanos están a la espera de la llegada del presidente Gustavo Petro.



11:00 a.m.: El evento también cuenta con la presencia del el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, el representante a la Cámara, José Alberto Tejada, la senadora Gloria Arizabaleta, el representante Duvalier Sánchez y el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez y la senadora María José Pizarro quien se vio hablando con los ciudadanos.



10:30 a.m.: Ya hacen presencia en el evento varios ministros, entre los cuales está el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.



10:30 a.m.: Las cantautoras de música del Pacífico que estuvieron en la posesión del mandatario, abrieron el evento.



9:30 a.m.: Comienzan a llegar centenares de ciudadanos a la Universidad del Valle, sede Meléndez de Cali, a la espera de la llegada del presidente Gustavo Petro.



9:00 a.m.: El evento que iniciaría sobre las 9 de la mañana fue aplazado para las 11 a.m.