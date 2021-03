Artistas y gestores culturales marcharán por reducción de recursos para 2021

Álvaro José Carvajal Vidarte

Con una "marcha del silencio", artistas y gestores culturales de Cali protestarán este viernes porque, aseguran, se redujeron los recursos para el sector en el presente año.



La manifestación se realizará en las afueras del Centro Cultural de Cali, en el centro de la ciudad, a partir de las 9:00 a.m.



"Nos vestimos de luto porque, muy a pesar nuestro, vemos como desde la administración municipal y nacional se toman decisiones que no benefician a los trabajadores del arte en Cali y Colombia", aseguraron los convocantes en un comunicado.



Añadieron, "cada vez vemos como se reducen los recursos para los diversos programas que aunque no eran suficientes en años pasados permitían que al menos un porcentaje digno de nuestros artistas se beneficiaran, pero hoy en día ya ni si quiera para esos programas hay el suficiente dinero".

Aseguran que la convocatoria de estímulos en su primer ciclo, con el título 'transformándonos para la reactivación cultural', solo oferta una bolsa de $489 millones para la presente anualidad.



"Solo una beca para creación teatral y una para teatro de calle. Y en total para circo, danza, teatro y música $140 millones. Esto para una ciudad de casi tres millones de habitantes, con varias de artes escénicas de nivel superior; siendo ya distrito cultural y deportivo", denunciaron.



Los artistas y gestores argumentan que mientras la primera fase convocada de estímulos de cultura en ciudades como Bogotá y Medellín asciende a $12.000 millones y $4.878 millones, respectivamente, el presupuesto en Cali solo llega a los $489.



"La convocatoria de la Secretaría de Cultura de Cali es un atropello, una burla, que sigue pauperizando el quehacer artístico y cultural de la ciudad", sostuvieron.



Los manifestantes esperan que su protesta ayude a encontrar soluciones para el sector cultural de la ciudad, uno de los más afectados por las medidas restrictivas por la pandemia de covid-19.

