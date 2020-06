Alcaldía habla sobre video de supuesto abuso de funcionario en puesto de venta ambulante

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Alcaldía de Cali se pronunció sobre el polémico video que circula en redes sociales en el que se ve a un funcionario dañando, con un machete, un toldo que era usado por un vendedor ambulante.



Este hecho ocurrió el pasado viernes, en la Carrera 74 entre la Calle 1C y la transversal 2ª, sector de Alto Nápoles, en un operativo de desalojo que realizaron las autoridades, pero el video fue publicado este martes.



César Augusto Lemos, asesor de Despacho de la Alcaldía de Cali, le comentó a El País que el funcionario no incurrió en ninguna falta, ya que el toldo en realidad no le pertenecía al vendedor y, además, la destrucción de este está contemplado en el artículo 209 del código de Policía.



"Este operativo fue una respuesta a un derecho de petición en contra del comandante de la Policía y el Alcalde de Cali, porque en ese sector varias personas se habían asentado a consumir y vender drogas", apuntó Lemos, quien agregó que "en el artículo 209 del código de Policía contempla la remoción y destrucción de estos bienes".

Puede leer: En video: un edificio abandonado se volvió cuna de zancudos y basuras en el sur de Cali

De acuerdo con el funcionario, estas personas se habían asentado en unos toldos que eran usados por los vendedores ambulantes, pero que hace varios meses no están funcionado debido a que no está permitido por la emergencia sanitaria que vive el país por cuenta del coronavirus.



Al parecer, varias personas aprovecharon que esos toldos estaban desocupados para asentarse ahí. La comunidad del sector denunció que estas personas se estaban dedicando a consumir sustancias alucinógenas y que ese punto ya se había convertido en un expendio de drogas.



El Asesor del despacho de la Alcaldía de Cali comentó sobre el video que ese sitio no es apto para vender alimentos por las precarias condiciones de salubridad, sin mencionar que habían colchones y mucha basura acumulada.



Un problema crónico

Carolina Obando, representante legal del conjunto residencial El Danubio, habló con El País y confesó que esta problemática la vienen padeciendo hace mucho tiempo.



"Desde hace meses le comentamos a la Alcaldía que esta situación se estaba saliendo de control, las personas que viven frente a estos cambuches se estaban convirtiendo en consumidores pasivos, porque todo el día habían personas consumiendo y vendiendo en ese sector", afirmó.

Algunos aprovechaban las carpas para vender y consumir drogas. Especial para El País

En el derecho de petición que Obando interpuso se afirma que hay un gran comercio y fabricación de estupefacientes en carpas improvisadas, a tan solo 60 metros del CAI de Nápoles perteneciente a la Policía Metropolitana de Cali, dicha comercialización y fabricación se presenta las 24 horas del día, pero se intensifica en las horas de la noche, donde por su soledad y amplio espacio, es el lugar perfecto para que congregar a vendedores y consumidores de drogas.

"El humo ha convertido a los habitantes de la unidad residencial en consumidores pasivos, donde se encuentran sujetos de protección especial, como lo son menores de edad y personas pertenecientes a la tercera edad", apunta el documento.

En las inmediaciones del conjunto residencial El Danubio se presentaban varias invasiones. Especial para El País

En un segundo punto comentan que existe una apropiación del espacio público, por parte de las carpas improvisadas, jibaros y habitantes de calle. Aunque la Calle 74 es un conector entre los barrios Nápoles, Lourdes y Alto Nápoles, ninguno de los habitantes es capaz de utilizar dicho corredor, por miedo a ser asaltado.

Lea además: Personería evidenció proliferación de zancudos en el edificio El Danubio, sur de Cali

"Existen interminables comunicaciones con el CAI de Nápoles, que se encuentra ubicado en la misma calle 74, lugar donde suceden estos nefastos hechos, pero las respuestas que recibimos son tan desalentadores como la situación misma, respuestas como las siguientes: 'para que quitamos los cambuches de ahí, si al otro día hay otros' o 'nos encontramos ocupados en situaciones de mayor importancia', señala el derecho de petición", dice el documento.



Por último, las autoridades informaron que la venta de alimentos en ese sector están prohibidas y que estarán más atentos a la evolución de esta problemática, ya que de acuerdo con algunos residentes del sector, cuando a estas personas las desalojan, vuelven a los pocos días.