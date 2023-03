Alcalde Ospina dice que estudian cambiar sentido del túnel mundialista

En dialogo con el programa radial El Corrillo de Mao, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó que se está estudiando la posibilidad de cambiar el sentido vial del túnel mundialista, esto dentro del proceso de diseños del bulevar San Antonio, una obra que está en proceso de licitación.



“Actualmente hay dos discusiones sobre la mesa uno de ellos es cambiar el ordenamiento vial del túnel de la Avenida Colombia y de la Avenida Segunda Norte; la otra es elaborar un puente que pueda transportar al público hacia el otro lado del río, es un proceso de las discusiones que se están dando entorno a las obras del denominado bulevar San Antonio”, dijo.



Según el Mandatario, hay un grupo de ingenieros viales y arquitectos, miembros de la Sociedad de Arquitectos de Cali, que le están proponiendo al Municipio cambiar el sentido del túnel.



“Eso nos podría mejorar la movilidad, es un tema mucho más grande, tiene que ver con la Avenida 2 Norte, con cambios viales, ajustes semafóricos, nosotros lo estamos analizando”, dijo.



Ospina agregó que no se hará un cambio de esta magnitud hasta no tener definido el ganador del diseño del túnel –del bulevar San Antonio- .



“En la medida que eso esté asignado nosotros entraremos a categorizar la propuesta de cambiar ese sentido vial”, complementó.



Es importante recordar que el Bulevar de San Antonio es un proyecto de la actual Alcaldía que busca mejorar la conexión vial, peatonal y de transporte público en Cali en la Calle 5 a la altura del edificio de Comfenalco.



“Actualmente es un proyecto que se encuentra en concurso público en el que participan proveedores nacionales e internacionales de los que debe salir el diseño de este proyecto y de la solución vial. Lo que se pretende hacer es subterranizar la Calle 5 desde la Carrera 10 con un túnel que conecte con el túnel de la Avenida Colombia y poder dejar en superficie el nuevo bulevar de San Antonio”, dijo.