Alcalde de Cali interpondría denuncia por amenazas en redes este lunes en la Fiscalía

Erika Mantilla

El alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que este lunes interpondría una denuncia en la Fiscalía por la amenaza que recibió a través de redes sociales este fin de semana, y que ha sido rechazada por diversas voces en la ciudad.



Hizo un llamado para que estas plataformas sean "herramientas para la construcción de sociedad".



"No he interpuesto la correspondiente denuncia, lo haré en el transcurso de este lunes. He recibido (mensajes de) texto, a través de Facebook y Twitter. Realmente no lo había visto, pero ayer (domingo) me informaron que estaba presentándose esta situación. Es algo que genera tensión", dijo.



Por eso, agregó que "la Fiscalía debe tomar cartas en el asunto y adelantar las investigaciones pertinentes, no se pueden dejar pasar estas agresiones", afirmó.



Ospina también afirmó que este hecho involucra a una "una persona irresponsable, quien consideró que convocar a la muerte es un camino apropiado, algo que yo veo como una equivocación muy grande".



"Es un muchacho que seguramente tiene otros criterios, pero que jamás puede agredir a través de redes porque esto puede incitar a la violencia. No sé quién es, no lo conozco", enfatizó.



'Convocar a la muerte es un camino equivocado, las personas deben comprender que las redes sociales son una herramienta de información, opinión, de construcción de ciudadanía, jamás debe ser una herramienta para convocar al asesinato´ @JorgeIvanOspinapic.twitter.com/ErAOBTg9np — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) January 25, 2021

Sobre las críticas que han despertado algunas determinaciones de la Administración Municipal, implementadas durante la emergencia sanitaria por el covid-19 en la ciudad para mitigar sus efectos en la salud pública y en materia económica, dijo que "la gente debe saber que con cada decisión tomada se procura el bien común y continuaremos adelantando tareas en ese orden".



Para el mandatario caleño es importante que las redes sociales sean un escenario de diálogo por eso señala que "las personas deben comprender que las redes sociales son una herramienta de información, opinión, y para la construcción de ciudadanía, pero jamás debe usarse para amenazar a otros".



Considera que este tipo de incidentes se vuelven "sistemáticos en determinados sectores sociales, que hoy deben repensar su actuar y empezar a trabajar en beneficio de la democracia y la consolidación del proyecto de ciudad que tenemos".



Hizo un llamado y recordó que "el país ha atravesado por muchas violencias, por eso los líderes debemos comprender que la discusión política no puede ser agresiva. Tenemos que construir una cultura de respeto".



La persona señalada por la amenaza publicada en Twitter aseguró que aunque es su cuenta personal, el perfil fue hackeado y no se hizo responsable por el trino.