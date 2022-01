Alcalde de Cali le exigió a Yusty retractarse de por señalarlo cómplice del ELN

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le exigió al asesor de seguridad de la Gobernación del Valle, Miguel Yusty, que se retracte por haberlo señalado como cómplice del ELN, tras el atentado ocurrido en la ciudad.



“Todavía estoy esperando las excusas y rectificación de Miguel Yusty dado que vil, tendenciosa y miserablemente, me señala de un imposible y acto criminal que jamás formaría parte de mi comportamiento personal, familiar o institucional. No deben creer que se calumnia y no pasa nada”, dijo el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

No deben creer q se calumnia y no pasa nada — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) January 13, 2022

A esto se le suma lo dicho en días anteriores por el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, quien fue enfático en que si llegaba a pasarle algo al Alcalde, la responsabilidad caería sobre el asesor de la Gobernación.

“Lo que hace es buscar contra quién desfogarse y cuando yo señalo al Alcalde de ser el culpable, cuando la gente busca culpables, lo que está haciendo es que el odio se canalice hacia Ospina. Le está colocando una lápida en el cuello y generando un tema muy delicado en la seguridad del Alcalde, lo cual va a tener que corregir, enmendar o aclarar”, agregó el Secretario.



Cabe recordar que el asesor de la Gobernación del Valle, Miguel Yusti, lo que dijo fue que “Jorge Iván lo que está haciendo es aprovechándose políticamente y entregándole la ciudad a la dinámica mediante la cual el brazo político de las milicias del ELN, a través de la primera línea, va a tener espacio político”.



Esto lo habría dicho justo después del atentado ocurrido el 7 de enero en la ciudad por dicho grupo, en el que 13 uniformados resultaron heridos.

