Al menos 14 familias venezolanas perdieron sus hogares tras incendio en el centro de Cali

Al menos 14 familias venezolanas (11 adultos y 5 niños) perdieron sus hogares y enseres, tras el incendio ocurrido el pasado lunes 30 de mayo, en el barrio San Antonio.



De acuerdo con los habitantes del sector, las familias que perdieron sus viviendas se dedicaban al reciclaje.



"La situación fue bien fuerte. Pudimos salvar los niños, pudimos salvar la bombona para que no hubiera explosión por lo que casi se quema el muchacho. Necesitamos que alguien nos ayude, que nos traigan una colaboración para los niños, para nosotros, pañales o algo", le dijo a 90 minutos Zaida García, una de las víctimas de este incendio.



Las familias habían ocupado este lugar desde hace aproximadamente 3 a 4 meses y explicaron que por ser ciudadanos venezolanos no han podido conseguir un trabajo formal.



"Adentro la teníamos con plástico, con bambú, lo necesitábamos para nosotros poder sobrevivir ahí. No trabajamos porque somos venezolanos y tú sabes que los venezolanos acá muy poco les dan trabajo porque piden muchos papeles y cosas y nosotros no tenemos recursos para sacar papeles así", añadió García.



Asimismo, Yemerly Méndez, otra de las personas afectadas por el incendio indicó que perdió todos los papeles de sus hijos, ropas y documentos esenciales: "Tengo dos niños, una niña de 4 y el niño de 5. Nos quedamos sin ropa, sin nada, sin vivienda, sin papeles de los niños, los documentos de una moto que teníamos, los documentos míos, perdimos todo".



Tras la perdida de las viviendas, estas familias tuvieron que instalarse en carpas aledañas al lugar del incidente, donde pasaron una de las noches más difíciles de su vida, a causa del frio.



Las autoridades han informado que se están adelantan las investigaciones para determinar las causas que originaron esta conflagración.