Andrés Camilo Osorio

Aunque el covid muestra un leve y progresivo descenso en Cali, todavía se presenta un alto porcentaje de personas ocupando Unidades de Cuidados Intensivos. Así lo advirtió la Secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, quien agregó que si no se presentan aglomeraciones o un comportamiento distinto de la pandemia, en diciembre podríamos estar llegando a la inmunidad de rebaño.

Actualmente, con las cifras de contagios y de muertos ,¿cómo analiza el avance del covid en Cali?



Viendo las cifras, lo que vemos es que en número de casos positivos y factor de transmisión (RT) ha disminuido frente a las otras semanas, pero continuamos con una alta ocupación de pacientes covid en las Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- por encima del 90%, es decir 570 personas en UCI -promedio-, así como una disponibilidad de sólo 200 camas para otras patologías, es decir que no le estamos prestando una atención oportuna a otras patologías y situaciones que necesitan derivarse a UCI. Para suavizar algunas medidas restrictivas debemos estar al menos por debajo del 85% de ocupación de camas UCI.

Eso quiere decir, que seguimos en un alto riesgo de propagación del virus, cualquier aglomeración nos va a impactar y generar de nuevo una alta derivación a las UCI, es decir, tener una alta congestión como hace dos o tres semanas. Debemos tener en cuenta que tenemos un promedio de fallecidos diarios de 35 personas. Cualquier evento de alta afluencia de público nos puede subir de nuevo la epidemia.



Le puede interesar: ¿Marchas incidieron en el aumento de casos de covid-19?

¿Las marchas pueden representar un riesgo para que aumente el contagio? ¿Qué podemos esperar?



Estamos pendiendo de un hilo, otra vez manifestaciones y aglomeraciones sin medidas de seguridad, se van a traducir en ocupación alta de las UCI ocho días después. Es riesgoso porque acabamos de estabilizar la curva de ascenso. Actualmente hay una lista de espera de noventa personas. Aunque la positividad en las calles no ha aumentado, esto se verá en los hospitales en unas dos semanas.

¿Qué tan ágil avanza la vacunación en Cali?



Hemos entregado a las EPS cerca de 1.3 millones de dosis, de las cuales se han aplicado primeras dosis 800.000 personas y el resto con esquema completo, por lo cual tenemos un porcentaje de cumplimiento del 97 % en primera dosis y del 65% en segunda dosis. Los días de mejor rendimiento aplicamos entre 25.000 y 30.000 vacunas, este es el promedio ideal. Sin embargo, hemos disminuido y el mejor día de la semana que pasó tuvimos 23.000.

Se ha hecho la petición para aumentar el rango de edad para la aplicación de la vacuna -mayores de 35 años-, sin embargo, los primeros días aumenta la vacunación y luego disminuye ¿por qué pasa esto?



Por lo general cuando ampliamos el rango de vacunación no se llenan los megacentros. Yo creo y analizo que es porque entre más joven el rango de edad, más activo económicamente, es decir que trabajan y no priorizan la inmunización. Además, creo que tienen la idea de que son de bajo riesgo y se puede esperar. Esto no es así, tenemos jóvenes en UCI y esta población también tiene un riesgo alto de presentar síntomas graves. Nosotros seguiremos con los megacentros, con jornadas de vacunación nocturnas y que le faciliten a los jóvenes ir luego de la jornada laboral.

Le recomendamos: ¿Cuál es la 'mejor' vacuna contra covid-19?, esa y otras dudas sobre la inmunización

¿Cuándo cree que esta pandemia nos dará una tregua?



En este momento aún no lo podemos dimensionar, porque tenemos el factor de las manifestaciones que no podemos proyectar, pero si las cosas se mantienen como ahora, sin complicaciones, en unas dos semanas o diez días podríamos disminuir la ocupación UCI.

¿Cómo va la deuda de algunas IPS con el municipio, frente a la atención de los pacientes covid?



Ese proceso va lento, hemos realizado mesas de trabajo con las Empresas Sociales del Estado (ESE) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS), se han realizado conciliaciones, se ha hablado con la SuperSalud y el Ministerio que nos ha acompañado en estas mesas, lo que queda es realizar el seguimiento y acompañamiento, que se realizará el próximo 23 de julio. La cartera de mora es alta, hemos tratado de conciliar y que las cifras de IPS con EPS sean iguales, para proceder al pago. Aún así se le ha pedido a las EPS que realicen abonos para adelantar el pago, porque es una situación crítica, la cartera ha aumentado precisamente por gastos de covid, específicamente procesos de baja complejidad, toma de muestras, diagnóstico y atención en urgencia. Actualmente trabajamos en mejorar la capacidad de las ESE con las unidades de cuidado respiratorio intermedio (UCRI) que presentan una facturación alta.

Aclaremos diferentes mitos sobre el covid ¿han llegado personas con las dos vacunas a las UCI?



Primero aclarar que ninguna vacuna es 100% efectiva, pero pasando a las cifras de pacientes en las UCI podemos decir que personas vacunadas con ambas dosis representan un 0.09% de los internados.

Un gran porcentaje de personas que mueren en UCI no se han vacunado, ¿por qué sucede esto?



La gran mayoría de personas que fallecen y no están inmunisdas son personas que pudieron haberse vacunado hasta 20 días o un mes antes de ser internados porque hacían parte de la etapa de priorización, nuestros estudios demuestran que un 60% de las personas que fallecieron podrían haberse vacunado antes. ¿Por qué?, hay una gran serie de factores, pero creo que el más común es la poca credibilidad en la vacunación.

¿Cree que en algún momento tendremos que enfrentarnos a la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria?



Como persona que trabaja en el sector salud, lo más lógico es pensar “bueno y por qué no es obligatorio”, pero no hay que olvidar que nos encontramos en un país democrático donde las medidas no pueden ser obligatorias y se le deja a las personas la libre decisión, nosotros trabajamos bajo ese principio, de acuerdo a nuestra normatividad. Hemos hecho todo el esfuerzo para explicar la importancia de la vacuna, que no solo te protege como individuo, sino también a los demás.

Si hay tantas personas vacunadas, ¿por qué no baja el índice de contagio de la manera que esperamos?



Recordemos que la eficacia de la vacuna se ve a partir de la segunda dosis, muchas personas no se aplican la segunda. Ese 10% de personas que nos faltan por ambas dosis en los mayores de 60 y 70 son quienes nos ponen en problemas, a esto agregamos los jóvenes que no se vacunan, sin embargo, esperamos que en cuanto se aplique más segundas dosis estos índices comiencen a bajar.

Con este ritmo de vacunación, ¿tal vez en diciembre se pueda ser menos restrictivo que el año pasado?



Con todo el trabajo que hemos realizado, espero que sí logremos reencontrarnos y reactivar la economía, si continuamos a este ritmo, esperemos que en 90 días alcancemos la inmunidad de rebaño. Sin embargo, todo en esta pandemia es muy impredecible, por ejemplo ahora hablamos de la tercera dosis de Pfizer.

¿Alguna otra estrategia en vacunación que vayan a aplicar en Cali?



Esperamos pronto poder vacunar en la zona rural con la vacuna de una sola dosis.

Para tener en cuenta

Según la Secretaría de Salud de Cali, el número de pacientes que están en UCI aunque tenían las dos dosis es muy bajo.



“En hospitalización estas son las cifras: con Pfizer, dos dosis, una persona; Sinovac, dos dosis, ocho personas; con AstraZeneca, una dosis, tres personas”, indicó la funcionaria.