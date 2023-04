Agentes de tránsito de Cali ya iniciaron controles para viajeros por Semana Santa

Desde las 5:30 a.m. de este viernes 31 de marzo los agentes de tránsito de la ciudad están haciendo presencia en las cinco salidas de la ciudad, con el fin de garantizar la seguridad vial a las personas que viajan por Semana Santa con sus planes de éxodo y retorno.



“El Jueves Santo estaremos desde las 5:30 de la mañana hasta que el servicio lo requiera, mientras los días sábado y domingo gestionaremos el retorno de todos esos vehículos. Recordarle a la ciudadanía que se mantendrá el ‘pico y placa’ lunes, martes y miércoles; los días jueves y viernes, por ser feriados, no hay restricción por este concepto”, comentó William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.



Se debe recordar que son alrededor de 470 agentes de tránsito que estarán en las principales vías de la ciudad para acompañar todos los eventos relacionados con la Semana Mayor.



Lea además: "En Cali no hay escasez de medicamentos", aseguran líderes del sector farmacéutico



“Quienes operen vehículos de cualquier categoría o condición deben contar con su revisión técnico mecánica, licencia de conducción y, por supuesto, asumirse como primeros respondientes en cualquier evento que se presente”, agregó Vallejo.



Además, el funcionario recordó que se estarán haciendo controles de velocidad y pruebas de alcoholemia a los conductores, por lo que recomienda a las personas tener responsabilidad para poder pasar una Semana Santa sin contratiempos.



“El trabajo articulado con otros organismos de la Administración Distrital, además de la Policía Metropolitana, continuará a través de operativos como el ‘Plan Neón’ y los que realiza la Secretaría de Movilidad a diario, con miras a evitar la invasión del carril exclusivo del MÍO y del bici-carril y controlando el transporte informal”, recalcó la Secretaría de Movilidad.