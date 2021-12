Accidente entre tren cañero, moto y taxi en entrada de Cali desde Palmira dejó un herido

Un motociclista resultó lesionado en un aparatoso accidente que involucró a su vehículo, un tren cañero y un taxi.



El hecho se registró hacia las 8:00 a.m. de este jueves en la Calle 78 con Carrera 1A, cerca de la entrada de Cali desde Palmira.



Las autoridades no entregaron detalles sobre las posibles causas y responsabilidades del hecho, que son materia de investigación.

Los hechos se registraron en la mañana de este jueves. Cortesía para El País

Lea también: Expiden decreto que prohíbe el uso y la venta de pólvora hasta finales de enero en Cali



Cabe resaltar que aunque los trenes cañeros no pueden circular en el perímetro urbano de la capital del Valle, en el punto en el que ocurrió el accidente no hay restricción debido a que es el único lugar habilitado para que puedan realizar el retorno hacia Palmira.



El motociclista, cuya identidad no fue revelada, debió ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad.



La movilidad en el sitio se ha visto afectada por varias horas, debido a la fuerte congestión vehicular que se originó por el accidente.