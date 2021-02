Absuelven a ex director del Dagma en investigación por contratación en pandemia

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Procuraduría absolvió de responsabilidad disciplinaria al ex director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, Carlos Eduardo Calderón Llantén, en la investigación que surtía en su contra por presuntas irregularidades en contratación durante la urgencia por la pandemia del covid-19.



La Procuraduría Provincial de Cali encontró que no existió desconocimiento del principio de planeación de la contratación estatal en la suscripción, el 31 de marzo, de un contrato de prestación de servicios y su modificatorio con la finalidad de brindarle alimentación y otras ayudas logísticas a todo el personal operativo.



Cabe recordar que Calderón Llantén fue citado a juicio disciplinario por el Ministerio Público en septiembre del año pasado y su falta fue calificada de manera provisional como "gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental de deberes", pues el entonces directivo podría haber vulnerado los principios de moralidad y eficiencia de la función administrativa.



Sin embargo, el ente de control determinó que estas acciones se hicieron en respuesta a la problemática presentada en el territorio por la pandemia, lo cual afectaba la seguridad alimentaria de la población campesina, y dada su magnitud, requería de respuestas proporcionales contenidas en el ítem 6 de la ficha Estadísticas Básicas de Inversión de Cali.



Bajo ese entendido, para la Procuraduría el entonces director no vulneró al principio de ilicitud sustancial, actuó con responsabilidad al celebrar el contrato y no se generaron sobrecostos.



Carlos Eduardo Calderón Llantén fue director del Dagma hasta el pasado 25 de enero, cuando dio a conocer que presentó su renuncia al cargo por diferencias con el alcalde, Jorge Iván Ospina, y lo acusó de maltratar a parte de su gabinete.



"Los caminos estaban cerrados y sin garantías. No obstante, posterior a esto y sin necesidad, el alcalde Ospina en un arranque de soberbia, propia de su irascible carácter, me declara insubsistente. Y de manera paradógica, es precisamente él quien reclama una Cali Unida por la Vida, mientras maltrata a parte de su gabinete. No tiene autoridad moral para reivindicar el diálogo y las buena maneras", escribió en ese momento en su cuenta de Facebook.



En su reemplazo, el alcalde de Cali designó a la ingeniera Francy Restrepo como nueva directora de la entidad y solo escribió un escueto agradecimiento a Calderón por sus "aportes y esfuerzos".

