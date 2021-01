97% de caleños cumplió toque de queda: Alcaldía

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Después de un toque de queda de 63 horas, el más largo desde que se levantó el aislamiento obligatorio en el país, en agosto del año pasado, en Cali se registró un balance positivo en el cumplimiento de las restricciones de movilidad, según reportaron las autoridades locales.



De acuerdo con el alcalde Jorge Iván Ospina, el 97 % de los caleños habría cumplido con la medida de confinamiento y ley seca desde el 31 de diciembre del 2020 a las 9:00 de la noche y que terminó ayer, 3 de enero del 2021, a las 12:00 m.



“La gran mayoría de caleños cumplió con el toque de queda y estuvo en su hogar. La gente comprende que hoy lo importante es estar en el hogar aislado y bioseguro”, dijo el Mandatario.

Pese a que se registró un buen comportamiento entre gran parte de la ciudadanía, Ospina enfatizó que los mayores desacatos a la norma se registraron en los barrios Eduardo Santos y Puerto Mallarino, donde se realizaron reuniones masivas en vía pública sin medidas de distanciamiento ni protocolos de bioseguridad e, incluso, la comunidad dañó un hidrante para bañarse.



A estos lunares se sumaron las más de 150 fiestas en espacio público que debieron ser detenidas por la Policía Metropolitana entre el 31 de diciembre del 2020 y el 1 de enero.



“Estos fueron episodios pequeños de desobediencia ciudadana y de desadaptados. Quiero explicarles que no se toman decisiones de orden arbitrario, se toman decisiones para guardar y proteger la vida”, afirmó Ospina.



El Alcalde manifestó que hoy se evaluarán los indicadores de salud pública, velocidad de contagio de Covid-19 y ocupación de servicios médicos para determinar el futuro y la continuidad de las medidas restrictivas en la ciudad.



Cabe resaltar que Cali regresó a los horarios de toque de queda y ley seca establecidos hasta la última semana de diciembre del 2020. Es decir, que hoy el toque de queda inicia a las 11:00 p.m. y termina a las 5:00 a.m. de mañana; mientras que la ley seca rige desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.



Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, dijo que durante los tres días que rigió el toque de queda en la ciudad se impusieron 600 comparendos a quienes que no cumplieron con el aislamiento o tuvieron acciones contrarias a la convivencia.



Entre tanto, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, expresó que el confinamiento habría redundado en aliviar la presión sobre la red de salud de la ciudad. Esto, teniendo en cuenta que se registró una reducción del 72 % en los casos remitidos por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) Municipal a atención de mediana y alta complejidad en salud del 31 de diciembre al 1 de enero, comparado con el mismo período de la transición anual del 2019-2020.

Buen comportamiento en el Valle

El toque de queda y la ley seca también rigieron en los demás municipios del Valle del Cauca, con la diferencia de que las medidas cobijaban entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. de hoy.



Según explicó Walter Murcia, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca, en los municipios “hubo un buen comportamiento. Se impusieron alrededor de 800 comparendos en 32 municipios. Hubo una reducción del 60 % respecto a los homicidios del año pasado y del 50 % en accidentalidad. Impusimos 335 comparendos en las carreteras”.

Piden aislamiento a viajeros de fin de año

Luego que a la capital del Valle retornaran más de 187.000 vehículos que habían salido para las festividades de fin de año, el alcalde Jorge Iván Ospina hizo un llamado a aquellos viajeros para que realicen un aislamiento voluntario que evite el incremento en contagios de covid.



”Todas las personas que llegan a nuestra ciudad deben mantenerse aisladas, utilizar el tapabocas y lavarse continuamente las manos. Se debe proteger a los abuelos y a las personas con comorbilidades para evitar mayor letalidad”, dijo Ospina.