14 policías y al menos 7 civiles heridos tras disturbios luego de protestas en Cali

Alejandro Cabra Hernandez

Gran parte de la jornada de marchas de este martes 20 de julio en Cali transcurrieron de manera tranquila, no obstante en la tarde y la noche se presentaron enfrentamientos con el Esmad en distintos puntos de la ciudad que dejaron al menos 14 policías heridos y siete civiles afectados.



Entre la noche de este martes y la madrugada de este miércoles se presentaban alteraciones al orden público en Puerto Rellena, al oriente de la ciudad, y en Alcázares, al norte.

Así transcurrieron las manifestaciones

Algunos manifestantes también se sumaron a actividades culturales en antiguos puntos de protesta y que fueron organizados junto con la Alcaldía.

Las marchas con destino a la Loma de la Cruz, principal punto de encuentro en esta versión del paro, iniciaron a diferentes horas de la mañana en sectores como Calipso, la Plazoleta San Francisco (en frente de la Gobernación del Valle), Sameco, Paso del Comercio y la Universidad del Valle.

Ciudadanos se dieron cita en el Parque de las Banderas, uno de los puntos desde donde partió una movilización que transitó por la Calle 5 con destino a la Loma de la Cruz. El País

El hecho que enturbió la tranquilidad de la jornada fueron los fuertes disturbios en La Loma de la Cruz entre 30 uniformados del Esmad y cerca de 50 encapuchados, según se registró entre las 5:00 y 7:00 p.m..



En medio de estos hechos un integrante del Esmad sufrió una herida leve causada por el impacto de una bala de arma traumática en el pómulo derecho, por lo que tuvo que ser retirado del lugar para remitirlo a la Clínica Comfenalco. Además, hay otros cinco uniformados heridos, uno de ellos de gravedad.



“En la Loma de la Cruz había cerca de 940 personas que departían tranquilamente, pero a eso de las 4:00 llegó un grupo de 50 personas que no estaban dentro de los marchantes y empezaron a bajar hacia la Carrera Quinta, pues tenían intenciones de incendiar el centro, según información de inteligencia que nos indicaba que tenían gasolina, pegantes y otros elementos”, explicó Carlos Soler, secretario de Seguridad, quien agregó que hubo siete heridos civiles que no fueron graves, pues resultaron afectados por gases lacrimógenos



Es por eso que, señaló el funcionario, se le tuvo que cerrar el paso a estas personas con el Esmad y que más tarde reaccionaron de manera violenta, lo que provocó los choques.



Una situación similar, tuvo lugar en Puerto Rellena, en donde unos cuantos encapuchados intentaron bloquear la vía, por lo que se requirió la presencia del Escuadrón Móvil Anti Disturbios.



Más tarde en la noche, la Policía Metropolitana de Cali denunció que varios miembros de la denominada 'Primera Línea' atacaron con elementos letales a los uniformados, dejando al menos a ocho más de ellos, para un total de 14 en la jornada en toda la ciudad.



Sin embargo, Soler destacó que la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas: “Los mediadores de paz, la Iglesia, Naciones Unidas y el trabajo profesional de la Policía -desde la inteligencia y capacidad- permitió que esta jornada fuera democrática, con algunos sustos y altibajos, pero que en un 95 % se tramitó de manera perfecta hasta las 5:00 de la tarde, cuando concluyeron las marchas”.



Otros ‘lunar’ importante a mencionar fue que a las 2:00 de la tarde hubo intentos por parte de cinco encapuchados de vandalizar e ingresar a un almacén de cadena de San Fernando, que se encontraba cerrado en ese momento. Pero la situación logró ser controlada por las autoridades.



Igualmente, entre las 3:00 y 4:00 de la tarde se presentó un altercado en el CAI del Paso del Comercio después de que el Esmad capturara a unos jóvenes que estaban ocupando el lugar desde hace dos meses. Minutos más tarde, en el mismo sector, fue bloqueada totalmente la Calle 70 con Carrera 1 B, dos cuadras delante de dicha estación de Policía.



Este episodio no fue muy diferente de lo ocurrido en Meléndez, en donde no más de siete protestantes cerraron el paso a las 5:00 de la tarde sobre la Calle 5 en sentido norte-sur.

Durante la mañana

Uno de los primeros hechos de desorden que se registraron fue la quema de llantas y basura al interior del CAI del barrio El Pondaje, en el oriente de Cali, a eso de las 9:00 de la mañana. La situación fue controlada por la Policía antes de que la infraestructura de la estación resultara afectada.}



Si bien se reportó hacia las 10:00 de la mañana un posible bloqueo por parte de encapuchados en la intesección entre la Carrera 100 y Calle 13, en el sur de Cali, esta interrupción no duró más de una hora.



Sin embargo, a eso de las 11:00 de la mañana empezó a funcionar un bloqueo en la Portada al Mar, en donde hicieron presencia cerca de 10 encapuchados que evitaban el paso de los vehículos de manera intermitente, pese a la insistencia de la Policía por retirarlos del carril sin hacer uso de la fuerza. Posteriormente, los protestantes solo ocuparon un carril de la vía.



En todo caso, el tránsito en casi la ciudad se comportó con fluidez, sobre todo porque eran muy escasos los vehículos que salieron este martes.



“Hay un parte de tranquilidad: el sur está completamente desbloqueado. En los recorridos que hicimos no hay ningún tipo de obstrucción de vía en esta zona de la ciudad”, informó en su momento Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.



Los recorridos de los protestantes estuvieron acompañados por actividades culturales y artísticas en cuatro puntos, como Puerto Rellena, en donde también se aprovechó para adelantar labores de salud.



“Estamos ofreciendo atención médica general, trabajo social, consulta de psicología y prevención de sustancias psicoactivas y enfermedades de transmición sexual. Igualmente, aprovechamos para hacer toma de muestras covid y aplicación de vacunas a mayores de 35 años”, contó Vivian Mejía, de Servicios Amigables para Jóvenes.



Por su parte, una líder juvenil de Puerto Madera, quien prefirió reservar su nombre, se refirió a los actos artísticos de este sector: “Independientemente de todas las cosas malas que han pasado, hoy estamos invitando a la comunidad que nos apoye en estas actividades, a comprender que no todos somos malos”.