América de Cali visita al Atlético Nacional en una edición más del clásico del fútbol colombiano

América visita hoy al Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con la intención de regresar a la victoria, luego de tres partidos en línea sin ganar.



No la tendrán fácil los ‘Diablos’ en esa tarea por la fecha 14 de la Liga, no solo por los quilates del rival, sino porque los Verdolagas necesitan también la victoria para afianzarse en el grupo de los ocho equipos que disputarán al final del semestre el primer campeonato de la temporada.



América tiene 21 puntos y viene de caer en casa 3-1 contra Águilas Rionegro, mientras que Nacional tuvo la misma suerte al perder en su patio frente al Atlético Junior 1-0. De manera que el duelo que habrá en el Atanasio promete ser vibrante.



Los rojos tendrán la baja sensible de Carlos Darwin Quintero, por expulsión, y se prevé el regreso como lateral derecho de Esnéyder Mena.

Para sustituir a Darwin, el profesor Alexandre Guimaraes cuenta con Iago Falque, en tanto que Mena, ya recuperado, ingresaría como titular por Daniel Quiñones.



Adelante, es probable que Guimaraes apueste de nuevo con Adrián Ramos y Facundo Suárez.



El de este domingo será un choque de dos técnicos brasileños, Guimaraes y Paulo Autuori, quien ha sido blanco de las críticas. ‘Guima’, por su parte, tiene pasado en el Nacional, al que dirigió en época d pandemia.



Así llegan los dos equipos al clásico del fútbol colombiano: