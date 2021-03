¡Un triunfo que ilusiona! América de Cali volvió a ganar y respira en la Liga colombiana

Juan Carlos Pamo

Luego de cuatro fechas sin celebrar victorias, América de Cali volvió a ganar en la Liga tras derrotar este miércoles en la noche 1-0 a Patriotas, en duelo aplazado de la jornada 1 de la Liga colombiana.



Los orientados por Juan Cruz Real no ganaban desde el pasado 12 de febrero cuando superaron 1-2 al Chicó, coincidencialmente en la misma cancha del estadio La Independencia de Tunja.



Los tres puntos representan un respiro para los escarlatas que venían de sumar cuatro empates en línea.



A pesar de que América tuvo más posesión de balón en el primer tiempo no fue lo suficientemente contundente para hacer daño al rival.



Solo escaramuzas registró el cuadro rojo. En el minuto 28 tuvo una aproximación a través de Yesus Cabrera, quien sacó un fuerte remate pero el balón golpeó un rival y se fue al tiro de esquina.



Sobre el 35’ y a la salida de un tiro de esquina, América por poco abre el marcador. Un centro al primer palo, la esférica es cabeceada por Marlon Torres, generó confusión en la zaga defensiva local pero no encontró un receptor.



Antes de finalizar el primer tiempo, Santiago Moreno generó una acción individual dentro del área de Patriotas, eludiendo varios rivales y su remate fue desviado por el guardameta Carlos Mosquera.

Un segundo tiempo más abierto

El periodo final fue positivo para América. Al 48’ se presentó la apertura del marcador por intermedio de Yesus Cabrera. El ‘10’ americano gana en velocidad, engaña al defensa y luego con arco a disposición, impacta para festejar la anotación.



El juego se abrió en presencia ofensiva. La obligación de Patriotas de ir por el empate hizo que América aprovechara espacios en ataque y en un par de ocasiones estuvo cerca de aumentar el marcador.



Yesus se perdió en el 67’ una acción de gol increíble cuando no pudo rematar al arco estando de frente.



El chileno Rodrigo Ureña tuvo para liquidar el cotejo. En el 77’ un derechazo suyo se estrelló contra el palo.



El remate del partido tuvo drama. Los locales apostaron por igualar el resultado y casi lo logran con un remate de Kevin Aladesanmi que fue desviado por el larguero.



América llega a 12 puntos en la tabla, se ubica ahora en la casilla 10, a cuatro unidades de Junior y DIM, séptimo y octavo, pero que no aún no descansan en el torneo.

La próxima salida para el cuadro americano será el domingo que viene cuando reciba en el Pascual Guerrero al Deportivo Pereira.