América de Cali tuvo otra noche para el olvido: perdió 3-0 en Bogotá frente a Santa Fe

Daniel Molina Durango

La desgracia del América anoche en El Campín comenzó muy temprano y de la peor manera, con un autogol de Éder Castañeda que sirvió para que Independiente Santa Fe iniciara una victoria que se extendió hasta un 3-0, en juego aplazado de la Liga colombiana.



Castañeda metió en su propio arco en el minuto 6 un balón que inclusive iba para afuera y quiso rechazar, tras disparo de John Pajoy. Ese gol cayó como un baldado de agua fría y le dio más motivos a Santa Fe para ampliar el marcador.



El segundo gol vino por cuenta Pajoy en el minuto 23, luego de un contragolpe que cogió mal parado al América. Pajoy remató al borde del área y aunque Carlos Bejarano tocó la pelota, no evitó que esta se fuera al fondo de la red.



Santa Fe manejaba a placer el partido. Llegaba como quería a los predios del equipo visitante. Los jugadores del América parecían simples espectadores.



Pudieron ser más los goles en esa primera parte del juego en Bogotá. Tuvo el tercero en sus pies Wilson Morelo y luego el mismo Pajoy.



En la segunda parte despertó por primera vez América. El técnico ‘Polilla’ Da Silva dejó en el camerino a Carlos Lizarazo y envió a Jefferson Cuero a la cancha. Fue una sacudida leve la de los ‘Diablos’, que pudieron encontrar su premio en los pies de Carmelo Valencia en el minuto 51, pero el delantero no fue capaz de enviar la pelota dentro del arco.



América acudió poco a poco a la sociedad de sus jugadores y pudo tener más presencia en el terreno del rival, con el argentino Darío Bottinelli como principal conductor. Martínez Borja pudo descontar en el minuto 67, pero el balón encontró la pierna de un defensa para irse desviado.



Los ‘Diablos’ seguían insistiendo en el juego colectivo y tenían más argumentos ofensivos, pero nunca vieron el fruto de su esfuerzo, más ordenado y coherente que en la parte inicial del partido.



Santa Fe, consciente del peligro que generaba el visitante, quiso enfriar el juego y trató de volver al control de la pelota, pero América tenía mejor paradas sus líneas. Sin embargo, una jugada individual de Morelo terminó con un remate suyo en el horizontal. Pudo ser el tercero, que llegó finalmente en un tiro libre de Roa, sobre el minuto 90.



El equipo de ‘Polilla’, que había tenido un respiro en la fecha pasada tras vencer a Bucaramanga, ajustó anoche su cuarta derrota en la Liga. El próximo sábado visitará a Pasto. Los ‘Diablos’ se quedan en la casilla 15 con 10 puntos. La crisis no se ha ido.

Fotos del partido entre América de Cali y Santa Fe. Colprensa - El País Fotos del partido entre América de Cali y Santa Fe. Colprensa - El País Fotos del partido entre América de Cali y Santa Fe. Colprensa - El País Fotos del partido entre América de Cali y Santa Fe. Colprensa - El País Fotos del partido entre América de Cali y Santa Fe. Colprensa - El País Fotos del partido entre América de Cali y Santa Fe. Colprensa - El País Fotos del partido entre América de Cali y Santa Fe. Colprensa - El País

La ficha

Estadio: El Campín



Árbitro: Bismark Santiago (Barranquilla)



Santa Fe: Castellanos, Arboleda, Moya, López, Balanta, Roa, Gordillo (Soto), Perlaza, Plata (Bentancourt, 74’), Morelo, Pajoy (Salazar, 74’).

DT: Gregorio Pérez.



Amonestados: Gordillo, Roa, Moya



América: Bejarano, Angulo, Castañeda, Zapata, Vélez, Blanco, Carvajal (Bernal, 58’), Lizarazo (Cuero, 46’), Bottinelli (Yámilson, 74’), Martínez, Valencia.

DT: ‘Polilla’ Da Silva



Amonestados: Vélez, Carvajal



Goles: 1-0, Castañeda (A, 6’); 2-0, Pajoy (23’); 3-0: Roa (90).