Tulio Gómez: "El nuevo técnico ha sido campeón y esperamos acertar con su elección"

Pasan las horas luego de la salida de Juan Carlos Osorio y poco a poco se van conociendo detalles sobre el futuro inmediato de América de Cali.



En una charla que sostuvo Tulio Gómez con el diario El País, el máximo accionista del equipo escarlata confirmó que ya tiene casi listo el reemplazo de Osorio.



"El técnico que traeremos ya salió campeón, esperamos que cumpla con las expectativas", le aseguró Tulio Gómez a El País, quien no quiso entregar el nombre del nuevo timonel americano.



Sobre cuándo se va a confirmar el nuevo cuerpo técnico dijo: "Ellos dirigirán después del compromiso contra Millonarios, es decir, contra Atlético Nacional. Esperamos cerrar pronto su vinculación".



En la misma charla manifestó que confía plenamente en el plantel de jugadores y cree que con el grupo todavía están a tiempo de levantarse y clasificar.



Igualmente, reconoció errores con el tema Juan Carlos Osorio: "Siento que con Osorio me equivoqué. Quisimos dar un salto de calidad, no se dio y siento que cometimos un error en su elección".



Además, admitió que hubo momentos de mucha tensión en la relación entre ambos: "Las cosas afortunadamente terminaron bien entre las partes, aunque sí pasaron cosas que afectaron la relación entre ambos, sobre todo, durante los momentos de malos resultados".



Por lo pronto, Pompilio Páez estará a cargo de América de Cali para enfrentar este domingo a Millonarios y dejará el cargo una vez se confirme el nuevo cuerpo técnico del equipo escarlata.



Espere mañana sábado en la edición impresa del diario El País la entrevista completa con Tulio Gómez, quien habló sobre todo lo que ocurrió con América durante la gestión de Juan Carlos Osorio.