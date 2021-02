Juan Carlos Pamo

Una de las ausencias notorias en el llamado de Reinaldo Rueda al microciclo de trabajos de la Selección Colombia con jugadores de la Liga es la de Duván Vergara, figura del América de Cali en el último año.

Vergara fue pieza clave en el título de la 'Mecha' del año pasado y además fue considerado como el mejor jugador del rentado nacional en 2020, por ello ha despertado extrañeza que no haga parte de los trabajos con la Tricolor que estará en Barraquilla entre el 8 y el 11 de febrero.

"No sé por qué no me llamaron a la Selección Colombia. Estoy tranquilo, trabajaré para estar más adelante en algún llamado. El tiempo de Dios es perfecto, están las Eliminatorias y la Copa América", comentó Vergara en rueda de prensa previo al duelo de este miércoles ante Atlético Bucaramanga por la Liga.



" Si la Selección es para mí, llegará y voy a seguir en el buen nivel que estaba para que me tengan en cuenta. Estoy contento por mis compañeros y les dije que se lo disfrutaran mucho", agregó.



A sus 24 años, Duván es una de las joyas futbolísticas de los escarlatas y aunque se ha especulado mucho sobre su salida al fútbol internacional, no ha habido al parecer alguna oferta que seduzca a la gente de América.



"No tenemos afán de salir, yo soy feliz en América y tienen Duván para rato. No necesito ninguna competencia para estar motivado, si es un amistoso siempre estaré orgulloso de vestir esta camiseta, la Copa Libertadores es importante, pero yo estoy feliz del cariño de la gente”, agregó el jugador.

Vergara reaparecerá este miércoles cin América en el rentado tras pagar dos fechas de sanción luego de ser castigado por los hechos ocurridos en la celebración de la estrella 15 de América donde se evidenció insultos de su parte y otros compañeros en redes sociales contra Teófilo Gutiérrez, atacante del Junior.

“Las disculpas las pedí públicamente, es algo que ya pasó y es darle la vuelta a eso; vengo sin ritmo desde el último partido y lo único es trabajar y llenar las expectativas que es lo que queremos", puntualizó Duván.