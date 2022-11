Tome nota: definidos los horarios y días de las fechas 2 y 3 de la Liga colombiana

La Dimayor dio a conocer este jueves los horarios para las fechas 2 y 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana, que se disputarán la siguiente semana.



El América de Cali disputará su primer juego de local por el cuadrangular B en la segunda jornada frente al Independiente Medellín este martes 8 de noviembre, a las 8:05 de la noche.



Para el domingo 13 de este mes volverá a ser local y enfrentará al Deportivo Pasto a las 7:00 p.m., por la tercera fecha.



Cabe recordar que el equipo escarlata debutará en el cuadrangular este sábado frente a Rionegro Águilas a las 4:05 p.m., en el estadio Alberto Grisales,



La segunda y tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga se disputarán de la siguiente manera:



FECHA 2



8 de noviembre

América de Cali vs. Independiente Medellín

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+



9 de noviembre

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Junior FC vs. Millonarios FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



FECHA 3



12 de noviembre

Águilas Doradas vs. Independiente Medellín

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+



13 de noviembre

Independiente Santa Fe vs. Junior FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



América de Cali vs. Deportivo Pasto

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



14 de noviembre

Millonarios FC vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+