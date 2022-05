"Todo técnico que llegue al América, tendrá una clausula de rendimiento": Tulio Gómez

Este jueves el máximo accionista del América, Tulio Gómez, habló en el programa de WinSports sobre la actualidad americana. En medio de su intervención explicó algunos temas sobre los técnicos y el futuro del cuadro 'escarlata'.



"Ahora el contrato del técnico y de los que lleguen, tendrá una clausula de que la no clasificación del club dentro del octagonal, será causal de despido. Serán tres meses de indemnización para el técnico, Juan Carlos Osorio en medio de la discusión cambió esos términos y por eso se demoró tanto su salida", aseguró Tulio.



Por otro lado, Tulio se refirió a las contrataciones que hubo en América enrtre el año pasado y este 2022. El cuadro 'escarlata' no podrá contratar para el siguiente semestre.



"Fallamos en el primer semestre por que le trajimos jugadores a Osorio todo lo que él quiso, jugadores que no deberían estar en el América. Nosotros veíamos que en el banco que se quedaban jugadores que deberían ser titulares y titulares que debían estar en el banco". ", expresó Gómez.

En el tema de contrataciones, Tulio se refirió algunas contrataciones en especifico. "Falque está en deuda con nosotros".

🗓 "Iago Falque está en deuda, Falque tiene calidad" Tulio Gómez #LoMejorDeLaFecha pic.twitter.com/r8pZRPpIcX — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 13, 2022



​En el marco de salidas del cuadro americano el máximo accionista contó lo que pasó con Santiago Moreno: "Él me pidió que lo dejara salir. Me dijo que por favor no le dañara el sueño".

🗓 "Santiago Moreno me pidió irse de América" Tulio Gómez #LoMejorDeLaFecha pic.twitter.com/bV94wAjKet — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 13, 2022



Por último, Tulio Gómez compartió con que el ténico Guimaraes no lo ha ido bien hasta el momento por que encontró un equipo destrozado. Aceptó que en el equipo no ha habido la armonía en el cuadro. Además, aseguró que para el próximo semestre medirá al técnico brasileño.