América de Cali: "Todavía nos quedan seis puntos, ahora hay que levantar cabeza", Juan Cruz Real

Juan Carlos Pamo

La derrota de América de Cali como local este domingo ante La Equidad dejó mal parado a los escarlatas que deberán sumar lo seis puntos que restan para alcanzar un cupo dentro de los ocho que lucharán por la primera estrella del año.

La caída ante los capitalinos dejaron con 25 puntos a los escarlatas y fie motivo de reflexión para su entrenador Juan Cruz Real en la rueda de prensa posterior al cotejo en la cancha del Pascual Guerrero.

"Es un resultado que no esperábamos, queríamos ganar el partido, teníamos dos victorias consecutivas y teníamos la esperanza de sumar de a 3. Sabíamos que iba a ser un partido difícil y se dio el juego que esperábamos. No tengo nada que decir respecto a la actitud de los jugadores, estuvieron siempre buscando el partido; nos está faltando ser más claros en el último tercio, pero no tengo nada que reclamarles a mis jugadores porque tuvieron mucha actitud", comentó el estratega americano.

América enfrentará ahora a Jaguares, como visitante, y Tolima de local, donde no le sirve de otra que ganar los dos compromisos. "Todavía nos quedan 6 puntos, ahora hay que levantar cabeza y pensar en el próximo partido; nos quedan dos finales y tenemos que ganarlas".

Uno de los puntos negativos que ha sufrido América en este torneo es el tema de la definición, un aspecto que no ha encontrado solución con ninguno de los atacantes que ha utilizado en esa zona del campo.

"Hay que seguir entrenando, la eficacia es fundamental, pero estamos tranquilos porque somos un equipo que sale a proponer y sería bueno que se hablara de eso", concluyó Juan Cruz.