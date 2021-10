¿Tiene el respaldo de los directivos? Esto dijo Juan Carlos Osorio, técnico del América de Cali

Previo al duelo del sábado ante Millonarios en El Campín, el técnico Juan Carlo Osorio atendió a la prensa para hablar del duro momento que vive América, tanto en lo futbolístico como en materia de resultados.



Los rojos, novenos en la tabla con 17 puntos, no han convencido con un estilo técnico que agotó la paciencia de los aficionados. Sin embargo, el técnico asegura que vienen trabajando para llegar a la producción que quieren en el cuadro rojo.



Los más importantes conceptos que dio Osorio fueron los siguientes:



¿Los directivos lo han respaldado?: "De mi parte estoy al 100% con el proyecto, ojalá se den los resultados para que en diciembre te gamos lo que tanto nos ilusionó. Sobre si hay respaldo de mis jefes, esa pregunta es para ellos. El estilo de juego que utilizamos es diferente, el jugador colombiano no está acostumbrado a ello, pero seguimos trabajando para mejorar".



A los jugadores les ha costado interpretar su estilo: Hay jugadores a los que les ha costado más que a otros. Hay jugadores que estamos potenciando, son jóvenes, pero estamos trabajando para que todos estén en el nivel que queremos".



Siempre cambia a los que juegan bien: No tengo queja de ningún jugador, me hago responsable, no culpable, porque no hemos cometido ningún crimen; la situación difícil es por los malos resultados y me hago responsable de mis decisiones. Todos los jugadores cumplen. Estamos buscando las razones del por qué no somos consistentes. He debatido con Bielsa y coincidimos en que es imposible jugar con esa intensidad 90 minutos. Se hacen cambios porque queremos mantener la idea de juego".



Por qué rota tanto, mientras en Europa juegan los mismos: Analicen los últimos partidos del Atlético de Madrid, Liverpool o el Manchester City. Acá se utilizan fases de cajón. Ese no es problema del futbolista colombiano, ni mío. Hay estudios fisiológicos, hay documentos y artículos escritos que dicen que cualquier atleta necesita mínimo cinco días para recuperarse".



¿Los jugadores le han expresado inquietud por su forma de trabajo? "En la democracia que vivimos la prensa tiene el derecho de preguntarles a los jugadores, todos ellos tienen libertad plena de contestar si sí o no, Aquí tenemos una relación profesional muy saludable. Hay jugadores mal educados, 'vagos' como los hay en otras partes del mundo, los hay, y es nuestra responsabilidad corregir".



Por qué no fue a la rueda de prensa anterior: "Como ser humano confieso que cuando me pongo muy emocional digo más de lo necesario, y el día ante Santa Fe le dije a mi grupo lo que yo pensaba, por eso tomé la decisión de no ir a la rueda de prensa. Ese día no quería herir susceptibilidades ni ser patán".



Mensaje a los hinchas: "Vivimos en una democracia, todos están en su derecho de expresar su inconformidad. Pero no voy a aguantar la tentación de decir lo que pienso de la gente que está detrás de mi en los partidos. Lo primero que debo decir es que aquí hemos cumplido responsablemente con el trabajo, con jornadas laborales de hasta nueve horas. Eso me tranquiliza. La parte moral prefiero guardármela, pero la gran mayoría de esas personas que están detrás van a desahogarse en el fútbol de la situación sociopolítica que vivimos".



Miedo de salir a la calle: "Dentro de los temores que tengo hay muchos que son importantes: la salud de mis viejos, el remate de vida de ellos, la salud de mis hijos y esposa, además de la gente cercana a mi. No tengo miedo a enfrentarme con ninguno y si es de debatir como corresponde, debatimos. Pero que vaya a dejar de vivir mi vida por ese temor, no. Me hago responsable de los resultados, no le hemos robado un peso a nadie, por el contrario hemos trabajado a conciencia".