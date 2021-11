'Tic, Tac': Juan Carlos Osorio, con las horas contadas en el América de Cali

El técnico Juan Carlos Osorio parece estar viviendo sus últimos momentos con América de Cali, después de la derrota 2-1 frente a La Equidad en Bogotá y que lo deja al filo de la eliminación de la Liga colombiana.



El resultado termina siendo anecdótico frente a un pobre rendimiento de un equipo que no se le ve forma y que se encuentra con un 2-0 en los primeros 11 minutos de juego.



El fallido planteamiento inicial con la famosa línea de tres y la falta de carácter de algunos de sus jugadores, llevan al traste cualquier intención de ganar un compromiso.



Ahora, el América está por fuera de los ocho con 23 puntos y -1 en su gol diferencia. Restan seis puntos, ganando todo llegaría a 29 unidades y dependerá de muchos resultados para que pueda clasificar, teniendo en cuenta igualmente que los rivales que están en la parte alta tienen buen récord en gol diferencia.



"Faltan 2 partidos, analizaremos la situación después de que termine esta fecha y ya veremos qué pasa y lo que determine el profe Osorio, quien es el líder del proyecto", expresó Pompilio Páez, técnico encargado de América mientras Juan Carlos Osorio paga las fechas de suspensión.



Lo único cierto es que mientras las matemáticas digan que hay posibilidades de clasificar, el santarrosano seguirá al frente del cuadro escarlata. Habrá que esperar cómo termina esta jornada 18 y qué cuentas saca América para buscar un cupo en los cuadrangulares.



La otra pregunta es si Juan Carlos Osorio cumplirá con el compromiso de no cobrar un peso de indemnización si no lograba la clasificación. Al parecer, versiones de prensa aseguran que el entrenador risaraldense no había firmado el documento donde se manifiesta ello.