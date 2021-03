¡Sin margen de error! América de Cali recibe al DIM con la urgencia de sumar una victoria

Juan Carlos Pamo

América empató 1-1 con el Once Caldas en Manizales por la fecha 13, resultado que lo mantiene fuera de los ocho.

El duelo de bicampeones y de rojos este miércoles en la tarde (3:15) en el Pascual Guerrero tiene un condimento especial porque ambos equipos, América e Independiente Medellín, necesitan los tres puntos para consolidar sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase.



El rojo de Cali, campeón de las dos últimas ediciones de la Liga, recibirá en el sanfernandino al rojo de Medellín, ganador de las dos últimas versiones de la Copa Colombia.



Mientras América es décimo con 19 puntos, Medellín es séptimo con 21 unidades. Ahí está la importancia del botín que está en juego hoy, porque un triunfo de los vallecaucanos los metería en el grupo de los ocho y pondría contra las cuerdas a su rival.



En cambio, si la victoria es el cuadro antioqueño, no solo consolidará su permanencia en la zona de clasificados, sino que dejaría a los 'diablos' más cerca del infierno.



Yesus Cabrera, el mejor jugador del América en este torneo, habló justamente de la importancia del compromiso de esta tarde.



“Vamos a enfrentar a un rival directo; haciendo bien las cosas podemos sacar los tres puntos, además porque tenemos la obligación de ganarlo todo en casa; esperamos estar a la altura y alcanzar el objetivo que nos permita entrar a los ocho”, señaló el volante cartagenero.

Novedades

En América no estaría Adrián Ramos, quien se lesionó en el duelo anterior frente al Once Caldas.



En su lugar es casi seguro que esté el caucano Díber Cambindo, aunque el técnico Juan Cruz tiene otras opciones como las de los Rodríguez, Joao y el peruano Aldaír.



En zona defensiva podría regresar Pablo Ortiz luego de pagar fecha de sanción, mientras que lo de Marlon Torres es duda por su recuperación del golpe recibido en el rostro en el clásico ante el Cali.



Si el espigado zaguero es habilitado, ocupará el puesto de Rodrigo Ureña, quien fue central ante el Once Caldas.



Del medio hacia arriba estaría Duván Vergara desde el inicio en lugar de Santiago Moreno, quien también salió golpeado del duelo en Manizales.

El rival

Independiente Medellín viene de empatar 2-2 con Deportivo Pasto y su rendimiento ha estado lleno de altibajos, lo que justifica su presencia en la séptima casilla de la tabla.



La baja más sensible del equipo paisa es la del goleador Agustín Vuletich, quien no se ha podido recuperar de una lesión.



Sin embargo, en la nómina vienen experimentados jugadores como el capitán Andrés Cadavid y el uruguayo Matías Mier.

Lo que viene

América deberá apretar el paso para meterse en el grupo de los ocho.



Después del encuentro de este miércoles, los rojos viajarán a Barranca el sábado para jugar un día después ante Alianza Petrolera.



El miércoles 31 de marzo, por la fecha 16, recibirá en el Pascual a Millonarios. El 4 de abril será local de nuevo, esta vez ante Equidad.



En la penúltima fecha visitará a Jaguares y cerrará esta fase recibiendo al Tolima.

La Ficha

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 3:15 p.m.

Árbitro: Éder Vergara (Córdoba)



Probables formaciones

América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Nicolás Giraldo, Luis Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Duván Vergara, Jeison Lucumí y Díber Cambindo.

D.T.: Juan Cruz Real.



Medellín: Luis Vásquez, Juan Mosquera, Alexis Rolín, Andrés Cadavid, Juan Arboleda, James Sánchez, Juan Diego Ospina, Robert Harrys, Javier Reina, Matías Mier y Leonardo Castro.

D.T.: Hernán Darío Gómez.