Sin jugar en esta fecha, América de Cali mantuvo el liderato en el fútbol colombiano

El desarrollo del primer semestre de la liga colombiana continúa con la fecha 7, que concluirá parcialmente hoy en la noche, con el juego de los dos recién ascendidos a la Primera División, el Atlético Huila y Boyacá Chicó, a las 8:00 de la noche en Neiva.



El único juego que no se ha podido llevar a cabo en esta jornada, fue el del América de Cali que tenía que recibir al Junior, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en lo que sería uno de los partidos más atractivos, a pesar del flojo momento por el que pasa el conjunto atlanticense.



Pues a los hinchas del América, Junior y los demás interesados en este partido, les tocará esperar hasta el próximo jueves 23 de marzo, a las 8:10 de la noche, para poder presenciar el juego desde el Pascual o a través de la televisión que tiene los derechos del Fútbol Profesional Colombiano.



Esto, porque nuevamente como se ha vuelto costumbre, el Olímpico Pascual Guerrero fue alquilado por los entes gubernamentales que lo administran, para una actividad totalmente diferente para lo que fue construido, que es el deporte. El acontecimiento por el cual se aplazó el cotejo, fue un concierto realizado en la noche del sábado. El partido se aplazó para cumplir con los tiempos de adecuación del escenario musical y desmonte del mismo.



Además, teniendo en cuenta que después de la realización de estos eventos, no solamente la gramilla del estadio queda muy maltratada, sino también algunas sillas, baños, accesos y hasta la zona de prensa en el tercer piso de la tribuna de occidental, que terminan con bastante suciedad e imperfecciones.



Volviendo al tema de la liga, a pesar de no jugar ni sábado ni domingo, el América se mantiene en la parte más alta de la tabla de posiciones con 13 puntos. Esto tras el triunfo del Deportivo Independiente Medellín 3-0 contra Águilas Doradas, en el estadio Atanasio Girardot en la noche del sábado, dejando a los del Oriente antioqueño con 12 unidades.



Pero, aun así, los americanos están a la espera de lo que suceda hoy, en el partido ya mencionado entre Huila y Chicó, ya que en el caso de una victoria del equipo de Tunja por tres goles de diferencia o más, desplazará a los escarlatas a la segunda casilla de la tabla.



Los demás compromisos de la séptima jornada que arrancó el pasado viernes fueron: Once Caldas que venció de visitante 0-1 al Bucaramanga, en el estadio Alfonso López.



El sábado, La Equidad no pudo local contra Alianza Petrolera y empataron a un gol, en el Metropolitano de Techo. Más tarde, Envigado que viene haciendo las veces de local en el Metropolitano de Itagüí, por mantenimiento del césped de su casa, el Parque Estadio Sur, derrotó en un buen segundo tiempo 3-2 al Independiente Santa Fe.



Después de ese compromiso, llegó el empate 1-1 entre el Unión Magdalena y Jaguares de Córdoba, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.



Mientras que ayer, Millonarios venció 2-0 al Cali en El Campín de Bogotá. Resultado que dejó muy bien posicionado al conjunto albiazul.