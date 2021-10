¡Sin excusas! América de Cali recibe al colero Atlético Huila con la obligación de ganar 

Como un bote a la deriva en una tormenta vive el América de Cali su presente en la Liga del fútbol colombiano.



Después de un comienzo de campeonato prometedor, donde la fórmula de Juan Carlos Osorio parecía funcionar y tenía alegres a los hinchas americanos, se le vino la noche al risaraldense y hoy pasa su peor momento por fuera del grupo de los ocho mejores.



La campaña de Osorio tiene muy preocupados a los fanáticos rojos, pues su balance en 17 juegos dirigidos (once por Liga, cuatro de Copa y dos de Suramericana) no le dejan buenos réditos.



Solo cuatro de esos encuentros ha ganado este América bajo la dirección del técnico risaraldense. Ha conseguido cinco empates y ha caído en ocho oportunidades, sumando 17 puntos de 51 posibles, lo que le deja un rendimiento del 33,3 %.



En general, América es puesto 11 de la Liga con 14 puntos, octavo en la reclasificación con 44 unidades, eliminado en octavos de final de Copa Suramericana y se quedó en la fase de cuartos de la Copa Colombia.



Todos los reflectores apuntan hacia el estratega santarrosano. Incluso, ya los ídolos escarlatas comenzaron a criticar su gestión en el conjunto americano.



Uno de ellos fue Willington Ortiz, quien esta semana lanzó fuertes declaraciones acerca del manejo de este América de Cali.



“No tiene buenos jugadores, y con los poquitos que tiene el técnico se la pasa haciendo bobadas”, dijo el ‘viejo willy’ esta semana en una entrevista.



“Él cree (Osorio) que tiene muy buenos futbolistas y cree que puede hacer cosas diferentes cuando no es así, no son jugadores importantes, ni con él eran titulares en otros equipos, eran suplentes”, sentenció el cuatro veces campeón con América entre 1983 y 1986.



Sin embargo, el fútbol cada fin de semana tiene su revancha y esta noche (8:10), frente al colero Atlético Huila, debe ser la oportunidad para redimirse frente a su hinchada y recuperar poco a poco esa confianza que claramente se ha perdido por los últimos resultados.

Las bajas para enfrentar al Huila

América no podrá contar para este duelo con los jugadores Cristian Arrieta, por una tendinitis en la rodilla izquierda, ni con Daniel Hernández, quien sigue en su proceso de readaptación deportiva.



Lo que más preocupa es la situación médica del delantero Adrián Ramos, pues viene superando un lumbago y esperan desde el cuerpo técnico que evolucione de buena manera y así poder tenerlo para el duelo de esta noche.

Definida la Superliga

La Dimayor confirmó las fechas de la Superliga entre América y Santa Fe. El duelo de ida se disputará el martes 5 de octubre a las 7:45 p.m. en el Pascual Guerrero. El juego de vuelta será el miércoles 20 de este mes a las 8:00 de la noche en El Campín de Bogotá.

Datos

El América de Juan Carlos Osorio maneja un rendimiento del 42,2%, producto de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas en la Liga.



La última vez que los escarlatas vencieron al Huila en el Pascual fue hace 4 años (2017).



Ese juego terminó 3-1 a favor de América con anotaciones de Santiago Silva, Cristian Martínez Borja y Darío Botinelli.



Como local, Osorio tiene un rendimiento del 46,6 %, producto de dos juegos ganados, uno empatado y dos perdidos.

La Ficha

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero.



Hora: 8:10 p.m.



Asistencia: 16 mil personas aprox (Oriental alta no está disponible).



Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).



Posibles formaciones



América: Joel Graterol; Kevin Andrade, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Elvis Mosquera, Luis Paz, Carlos Sierra, Larry Angulo, Déinner Quiñones, Gustavo Torres y Jeison Lucumí.

DT: Juan Carlos Osorio.



Atlético Huila: Geovanni Banguera; Carlos Moreno, Leonardo Escorcia, Éder Munive, Elvin González; Hárold Rivera, Harlin Suárez, Arlex Hurtado, Yúber Asprilla; Andrés Amaya y Brayan Moreno.

DT: Alberto Rujana