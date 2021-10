¡Se trajo un punto!: América empató sin goles frente a Millonarios en el clásico de la Liga

América de Cali logró un empate sin goles en la noche del sábado en su visita a Millonarios y a falta de cumplirse el resto de la jornada 13, se metió al grupo de los ocho.



Aunque los dirigidos por Juan Carlos Osorio mostraron mejoría durante varios pasajes del partido que se cumplió en Bogotá, el elenco rojo sigue careciendo contundencia en ataque.



El primer tiempo nos mostró a dos equipos que tuvieron más vértigo que elaboración de juego.



El paso de defensa a ataque en transiciones rápidas hizo que las zonas defensivas tuvieran más trabajo de lo normal.



La primera llegada con riesgo fue para los locales. Al minuto 6 es Mackallister Silva quien recuperó un balón, habilita a Stiven Vega, pase para Daniel Ruiz que saca un potente remate que exige de gran forma a Diego Novoa.



La respuesta para los escarlatas se dio en el minuto 11. Un cambio de frente y es Cristian Arrieta que llega al área de compromiso, pero su definición no fue la acertada.



El juego se tornó de iniciativa para el elenco de Gamero mientras que América se resguardó e intentó sorprender con hombres veloces que puso Osorio en la cancha.



En el 34’ se presentó la posibilidad más clara de abrir el marcador. Una disputa del balón dentro del área entre Fernando Uribe y Pablo Ortiz originó que el árbitro central revisara la acción en el VAR y decretara el tiro penal.



Es el mismo Uribe cobra, pero Novoa desvió el remate para salvar su arco.



En el cierre del primer tiempo fue América que tuvo una aproximación clara de anotar, pero una posición viciada frustró el irse arriba en el marcador.



Como es costumbre en el técnico rojo, movió su equipo en la parte complementaria, en una medida de prevención de los amonestados en el partido.



El cotejo se volvió de ida y vuelta. Los rojos cambiaron las fichas en ataque. Osorio envió a la cancha a Joao Rodríguez para darle más acompañamiento a Adrián Ramos.



Y es el propio Joao que en el minuto 70 desperdició una chance clara de gol. Un remate que no controla el arquero Juan Mosquera, el balón queda suelto dentro del área y Rodríguez que no logró conectar de buena forma.



Cinco minutos más tarde se presenta una acción de gol anulada a Millonarios por el árbitro tras previa revisión en el VAR. En la jugada donde se originó el ataque de los azules se presentó una falta sobre Rodrigo Ureña.



El hecho bochornoso de la noche se dio sobre los 82’. Una agresión mutua entre Elvis Mosquera y el chileño Ureña que obligó al juez central a amonestar a los dos jugadores del cuadro americano.



América llegó a 18 unidades y en la próxima fecha enfrentará al Deportivo Cali en el Pascual.