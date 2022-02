¡Se hizo respetar el 'nido'!: Águilas Doradas derrotó al América de Cali por la Liga 

Tras un juego deficiente en todos los aspectos, América cayó este sábado 2-0 en Rionegro contra Águilas Doradas por la sexta fecha de la Liga colombiana, y se estancó con 8 puntos por fuera de la zona de clasificación.



Todo lo hizo mal el equipo de Juan Carlos Osorio en el primer tiempo, ante un conjunto local que dominó a placer y siempre generó peligro.



El primer gol de Águilas llegó en el minuto 10 por medio de Alejandro Artunduaga tras pase de Marco Pérez, en una acción en la que se vio muy rápido al equipo de Leonel Álvarez y sin reacción a los americanos.



En el 28’, John García quiso salir con la pelota dominada —algo que pide Osorio, pero no saben hacer los jugadores escarlatas— y se la regaló a Cristian Marrugo, que quedó franco hacia la puerta de Joel Graterol, por lo que fue cogido de la camiseta por el defensa rojo. Falta y tarjeta roja.

Osorio sacó del campo a Larry Angulo para ingresar a Jorge Segura y recomponer la zaga.Pero el central hizo algo que ya es costumbre en su juego: cometió penal porque no sabe guardar sus brazos cuando defiende. Ejecutó Marco Pérez y fue el segundo gol de Águilas (37’).



En la etapa complementaria, América no tuvo más opción que aguantar para no perder por más goles, aunque no renunció a buscar con diez hombres la puerta contraria. Pero lo hacía sin orden, más con fuerza que con técnica. Y de esa manera consiguió un gol Marlon Torres, pero fue anulado por fuera de lugar en jugada previa.



Águilas, por su parte, quiso aprovechar la ventaja numérica de jugadores para ir en buscar del tercer gol y lo tuvo un par de veces, una de ellas con un cabezazo de Jeison Quiñones que se estrelló en el horizontal.



América completa tres partidos en serie sin ganar, tras el empate con Santa Fe y la derrota con Cortuluá.



En la próxima fecha, los ‘Diablos’ volverán al Pascual Guerrero para enfrentar, el jueves (8:15 p.m.), a Deportivo La Equidad, que viene de derrotar 2-0 a Independiente Medellín y tiene 7 puntos en la tabla de posiciones de la Liga.