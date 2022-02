¡Se estrenan las 'Escarlatas'!: América de Cali debuta en la Liga femenina 2022 

Luego de descansar en la primera fecha de la Liga Femenina Colombiana, América debutará este viernes contra La Equidad en Bogotá, a partir de las 7:00 de la noche.



Con ese juego comenzará la segunda fecha del campeonato, que continuará más tarde con el partido entre Atlético Huila e Independiente Santa Fe (7:40 p.m.).



América dio a conocer el jueves la lista de jugadoras convocadas, de la que hacen parte las nuevas caras.



El cuerpo técnico convocó para este juego contra La Equidad a las arqueras Natalia Giraldo y la costarricense Sharon Corrales, una de las nuevas incorporaciones. También, a las defensas Tatiana Castañeda, Fabiana Yantén, Anlly Iglesias, Katherine Valbuena, Camila Gómez y Leury Basanta. Asimismo, a las volantes Wendy Bonilla, Carolina Pineda, Sara Martínez, Diana Ospina y Ashley Mosquera. Y las delanteras Catalina Usme, heidy Mosquera, Íngrid Vidal, Mariana Zamorano y María Marquínez.



Catalina Usme viene de jugar con la Selección Colombia los dos partidos amistosos contra Argentina en Cali (2-2) y Bucaramanga (0-0).



Este sábado continuará la segunda fecha con los duelos Atlético Bucaramanga Vs. Llaneros (11:00 a.m.) y Millonarios Vs. Deportes Tolima (4:00 p.m.).



Y el domingo serán los cuatro partidos restantes: Deportivo Pereira Vs. Fortaleza (10:00 a.m.), Atlético Nacional Vs. Cortuluá (11:00 a.m.), Orsomarso Vs. Independiente Medellín (3:00 p.m.) y Atlético Junior Vs. Real Santander (3:30 p.m.).



Descansará el Deportivo Cali, que en la primera fecha derrotó en casa 2-1 al Atlético Huila.



La Equidad, el rival de América este viernes en Bogotá, viene de caer 2-0 con Tolima.



La tabla de posiciones de la Liga Femenina Colombiana la comandan Tolima, Cali, Pereira, Junior, Llaneros, Bucaramanga y Real Santander, que ganaron en sus primeros compromisos y se hicieron, cada uno, con los 3 puntos.



América buscará este viernes la victoria y mostrará qué tiene para la presente temporada.