¡Se despachó Adrián! Durísima autocrítica del capitán del América de Cali por la situación del equipo

El capitán del América habló duro el sábado después de la derrota 2-1 ante La Equidad, resultado que deja a los rojos al borde del abismo en la Liga.



Adrián Ramos no se guardó nada y fue contundente especialmente con el plantel, diciendo que ha faltado carácter y que el grupo no ha estado a la altura para revertir la situación.



“Individualmente no hemos estado de la mejor forma, nos ha faltado mostrar ese carácter, esa rebeldía, ese amor propio por lo que hacemos para sacar partidos adelante”, dijo Ramos.



Sobre el revés ante La Equidad, el capitán cuestionó la poca reacción del plantel cuando sabía que se jugaban más que tres puntos.



“No entramos a la altura de la exigencia del juego; contra La Equidad nosotros nos jugábamos mucho de cara a la clasificación, pensando en torneo internacionales; pero entramos dormidos y después no supimos reaccionar y nos costó y nos ha costado salir de esta situación”, aseguró.



Ramos reiteró que ha faltado carácter en estos momentos. "Hablo del carácter que nos ha faltado en muchos partidos, este no es la excepción, el carácter para asumir la responsabilidad de los juegos y eso ha sido constante por eso estamos en una situación complicada”.



El capitán del cuadro rojo le sacó toda la responsabilidad al cuerpo técnico, señalando que han hecho su trabajo, pero que en la cancha les toca a los jugadores darlo todo.



“Los profes han hecho todo, ellos no pueden correr por nosotros, cerrar por nosotros meter un gol por nosotros, eso ya va en nosotros. Individualmente no hemos estado a la altura”, puntualizó el delantero escarlata.



América con su derrota ante Equidad el sábado siguió descolgándose en la tabla y su llegada al grupo de los ocho se ve muy difícil.