Se acabó la ilusión: América cayó frente al Tolima y quedó eliminado del cuadrangular

América de Cali se quedó sin la fiesta de final del fútbol colombiano luego de caer 1-0 frente al Deportes Tolima este lunes, en el reinicio este lunes del compromiso por la fecha 5 de la Liga colombiana.



Los dirigidos por Juan Carlos Osorio necesitaban de un empate o una victoria en casa, para seguir en carrera por un cupo a la definición de la estrella de diciembre.



El partido que estaba programado para el domingo a las 7:30 de la noche, tuvo que ser primero pospuesto para iniciarse 10 minutos después por la intensa lluvia que cayó en Cali.



Sin embargo, el agua no menguó y a los 7 minutos de juego el central John Hinestroza paró el partido por las condiciones del terreno de juego. Después intentaron reiniciar el juego, pero la situación no mejoró y se determinó jugarlo hoy a las 11 de la mañana.



Ya para este lunes el partido comenzó aburrido. Los 14 mil hinchas que lograron acceder al Pascual Guerrero bostezaron por lo cortado y poco emocionante del juego que mostraba América.



Pero fue el Tolima quien inquietó en dos ocasiones el arco defendido por Joel Graterol, ambos remates que terminaron en los palos.



Ya en la etapa complementaria ambos equipos comenzaron a presionar y a generar fútbol ofensivo.



El único gol del compromiso llegó a los 70 minutos para el Tolima. Pelota que estaba en posesión de América, Batalla saca un remate de media distancia que rebota en un defensor tolimense y en la contra Omar Albornos aprovechó el resbalón de Kevin Andrade para dejar mano a mano al paraguayo Gustavo Ramírez y que este definiera solo frente al golero Graterol.



Los americanos intentaron por todas las vías marcar el empate del compromiso, pero la imprecisión en zona ofensiva no permitió que se acercaran a predios del golero rival.



Al final, derrota y eliminación de América de Cali que ahora deberá pensar en la Liga del próximo año y también en su participación en la Copa Suramericana, torneo al cual accedió por reclasificación.