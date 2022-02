¡Salió caliente! Lo que dijo Juan Carlos Osorio de Cortuluá y de la derrota del América de Cali

Juan Carlos Osorio no se quedó con nada después de la derrota del América 2-0 este viernes ante Cortuluá.



El técnico del cuadro rojo criticó al local por su estilo de juego y elogió a su equipo porque siempre propuso en el Doce de Octubre.



"El resultado es lo que es, Cortuluá tuvo dos y felicitaciones. Queda claramente demostrado a qué quieren jugar", señaló Osorio.



Agregó que "Este partido fue típico del fútbol colombiano. Un equipo visitante, valiente, atrevido por salir a atacar y el otro equipo a defenderse y a buscar las transiciones defensa-ataque que inevitablemente las va a tener".



Osorio señaló que "No hay ningún equipo en Colombia que juegue a disponer de la pelota, a tener secuencias largas en campo contrario y tratar de finalizar dentro del área ya sea de primera o segunda intención. No existe".



América suma siete puntos producto de dos triunfos y un empate en cuatro fechas. Este viernes sufrió su primera derrota.