¡Resucitó el 'diablo'! América de Cali le remontó a Millos y sueña con la clasificación

Daniel Molina Durango

América sacó de la manga dos cartas que le permitieron en los últimos once minutos ganar un partido que tenía perdido ante un ordenado Millonarios, este miércoles en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 16 de la Liga colombiana.



Con goles de Luis Sánchez (79) y Marlon Torres (84), los ‘Diablos’ voltearon un partido que tenían embolatado y ganaron 2-1, resultado que les permite entrar como séptimos en la tabla de posiciones con 25 puntos, desbancando a Independiente Medellín y sacando de los ocho al Deportivo Cali.



En casa, América fue neutralizado totalmente casi a lo largo de todo el partido por el elenco embajador del técnico Alberto Gamero, pero en los minutos finales aparecieron esas dos cartas que no estaban en la cuenta de nadie: un balón que bombeó Luis Sánchez ante la salida en falso del arquero Juan Moreno y un cabezazo de Marlon Torres en cobro de esquina.



El juego comenzó con un ritmo pasivo por parte de los dos equipos, aunque con mayor iniciativa y dominio del visitante. Parecía que el sol y los 32 grados de temperatura en la grama les hacían mella a los jugadores.



A los 17 minutos vino el primer disparo del América, en segunda jugada en tiro libro, que pasó cerca del palo derecho del arquero Juan Moreno.

Cinco minutos más tarde respondió Millonarios con un remate de ‘Chicho’ Arango que envió al cobro de esquina el meta rojo, Joel Graterol.



Ese disparo fue un anuncio de lo que vendría más tarde. El juvenil Diego Abadía iniciaba su fiesta y en el 27 marcó su primer gol como jugador profesional.



Un mediocampo de un América desubicado, que tuvo en los primeros 45 minutos a Rafael Carrascal y Yesus Cabrera sin aporte alguno en la marca, le permitió a Abadía transportar con comodidad la pelota, al punto de buscar su perfil y sacar un remate limpio desde fuera del área que entró rastrero por el palo de Graterol.



La misma jugada la repitió Abadía en los minutos 39 y 43, en jugadas que tuvieron como socios a Émerson Rodríguez y Arango.



Tras el gol, el equipo de Juan Cruz no tuvo reacción. Intentó, más con desorden que con libreto alguno, llegar a los predios del visitante, pero las pelotas quedaban en los defensas azules o las manos de Moreno.



En la complementaria, América salió a buscar la paridad, pero no tuvo más que la intención. Duván Vergara y Santiago Moreno no aparecían. Yesus estuvo perdido y fue relevado por Luis Sánchez. Y Stiven Lucumí era un espectador más. Le dio paso a Aldaír Rodríguez.



Millonarios hacía su trabajo. Se ordenaba en defensa, cerraba los espacios y jugaba con el desespero del local.



Pero en el minuto 79, una mala salida del arquero Moreno le permitió a Luis Sánchez bombear una pelota para el 1-1. Y el 2-1 llegó en el 84 con cabezazo de Torres. América le sacó del bolsillo el triunfo a un Millonarios que hizo bien las cosas hasta entonces.

​

América venció a Millos en el Pascual. VizzorImage - Dimayor / El País América venció a Millos en el Pascual. VizzorImage - Dimayor / El País América venció a Millos en el Pascual. VizzorImage - Dimayor / El País América venció a Millos en el Pascual. VizzorImage - Dimayor / El País América venció a Millos en el Pascual. VizzorImage - Dimayor / El País América venció a Millos en el Pascual. VizzorImage - Dimayor / El País América venció a Millos en el Pascual. VizzorImage - Dimayor / El País América venció a Millos en el Pascual. VizzorImage - Dimayor / El País América venció a Millos en el Pascual. VizzorImage - Dimayor / El País América venció a Millos en el Pascual. VizzorImage - Dimayor / El País América venció a Millos en el Pascual. VizzorImage - Dimayor / El País América venció a Millos en el Pascual. VizzorImage - Dimayor / El País América venció a Millos en el Pascual. VizzorImage - Dimayor / El País

La ficha

Estadio: Pascual Guerrero

Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia)

América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones (Nicolás Giraldo, 68), Luis Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera (Luis Sánchez, 60), Duván Vergara, Santiago Moreno, Stiven Lucumí (Aldaír Rodríguez, 46).

DT: Juan Cruz Real

Amonestados: Arrieta



Millonarios: Juan Moreno, Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Andrés Murillo, Ómar Bertel, Émerson Rodríguez, Kliver Moreno, Stiven Vega, Daniel Ruiz, Cristian Arango, Diego Abadía (Jáder Valencia, 61)

DT: Alberto Gamero



Amonestados: Abadía, Perlaza



Goles: 0-1, Abadía (27); 1-1, Sánchez (79); 2-1, Torres (84).