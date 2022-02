América de Cali recibe esta noche a Equidad con la necesidad de ganar en su fiesta de cumpleaños

Con la necesidad de sumar tres puntos en la Liga, América de Cali recibe esta noche (8:15 p.m) a La Equidad en medio de un ambiente tenso por la falta de resultados. Los ‘escarlatas’ completaron tres partidos sin ganar y ahora están por fuera del grupo de los ocho.



Luego de la difícil derrota sufrida en tierras antioqueñas, el panorama en América no es nada alentador debido a el gran número de errores que se vieron contra las Águilas.



Por eso, contra Equidad se tendrá que volver al buen fútbol. El equipo de Juan Carlos Osorio deberá contar con el grupo de jugadores adecuados para conseguir un importante triunfo en casa y sostener el invicto como local.



Los ‘Diablos rojos’ tendrán como novedades el regreso a la plantilla de Carlos Sierra, Alejandro Quintana y Luis Sánchez, según lo confirmó el médico Germán Ochoa.



Como baja para recibir a La Equidad, América no contará con el central Jhon García por haber sido expulsado en el anterior partido contra Águilas. El jugador antioqueño pagará 2 fechas de sanción.



Por su parte, el volante español Iago Falque todavía no debutará con el América.



Ochoa expresó que estaba en el proceso de adaptación y que se podría ver una participación en competencia la siguiente semana.



“Espero debutar muy pronto. Todavía no hay una fecha específica. He estado haciendo trabajo diferenciado”, fue lo que dijo Falque en el programa Saque Largo de Win Sports.



Por otro lado, Equidad viene de ganar dos partidos consecutivos. Los ‘aseguradores’ derrotaron 1-0 como visitantes contra Patriotas y en casa vencieron 2-0 al Medellín, sumando así 7 puntos.



De esta manera, escarlatas y aseguradores disputarán su partido número 22. América ha ganado 5 encuentros en todo el historial. Ambos equipos han empatado en 8 ocasiones y La Equidad acumula 8 victorias ante los rojos.



América celebrará 95 años de historia

El Pascual Guerrero estará adornado de un ambiente de celebración por el cumpleaños número 95 del América de Cali.



La institución escarlata ha hecho una invitación a toda la hinchada americana de llevar una sana jornada de fútbol y de festividad.

La programación para este evento comenzará a las 6:00 de la tarde.



América compartió que se iniciará con un show de luces y de juegos pirotécnicos.



Dentro de la festividad se mostrarán todos los trofeos que han levantado en la historia tanto en el equipo femenino como el masculino.



En medio de esta ceremonia, viejas glorias e ídolos de la institución que vistieron los colores del América estarán presentes en la cancha acompañando todo el marco del cumpleaños.



Por último, minutos antes de comenzar el encuentro ante La Equidad se hará un banderazo por cada una de la tribunas del Pascual. En el momento de la entrada al estadio se obsequiará una banderita como recordatorio del evento.