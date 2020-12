¡Quieren repetir título! Varios jugadores de América de Cali sueñan con una nueva vuelta olímpica

Juan Carlos Pamo

Son varios los jugadores de América de Cali que buscarán repetir título este domingo.



Marlon Torres, Luis Paz, Daniel Quiñones, Yesus Cabrera y Duván Vergara estuvieron hace poco más de un año en cancha en el partido en que la ‘Mecha’ logró su estrella 14 frente al Junior de Barranquilla, y hoy seguramente también serán de la partida para obtener el título 15.



En el plantel americano también se encuentran otros futbolistas campeones en el 2019, como por ejemplo Edwin Velasco (que no estará hoy por lesión), Carlos Sierra y Rafael Carrascal.



Sierra no ha sido teniendo en cuenta por el entrenador Juan Cruz Real en los últimos juegos, mientras que Carrascal estuvo tres fechas suspendido y perdió su lugar en la formación titular. Sin embargo, hoy estará en el banco de suplentes y será una buena alternativa para robustecer la mitad de la cancha en el segundo tiempo, sobre todo si el partido llega a complicarse.



Finalmente, Adrián Ramos, campeón con los rojos en diciembre del 2008, buscará hoy cumplir el anhelo con el que regresó de Europa: volver a ser campeón con el equipo de sus amores.



‘Adriancho’ llegó de nuevo al club rojo en enero del 2020 y sus primeros partidos oficiales no fueron buenos, ya que se vio muy lejos de lo que más le gusta, el gol.



Pero el delantero caucano, gracias a la confianza del entrenador Juan Cruz Real, repuntó y ha tenido un gran rendimiento en los últimos tres meses, marcando goles clave en esta parte decisiva del campeonato.



América se esperanza en las anotaciones del ariete caucano y también en su liderazgo para lograr la soñada vuelta olímpica esta tarde en suelo capitalino.